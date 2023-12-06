Арестович отреагировал на смерть Кивы

Алексей Арестович. Фото: Апостроф

Бывший советник Офиса Президента Украины Алексей Арестович выразил соболезнования семье погибшего предателя и коллаборанта Ильи Кивы. Он считает, что при любых обстоятельствах нужно оставаться человечными.

Об этом Алексей Арестович написал на своей странице в Telegram.

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"Только изверги могут радоваться смерти человека. Необходимо оставаться человечными. Выражаю слова поддержки Илье Киви и его семье", — написал Арестович.

Смерть Ильи Кивы

Напомним, 6 декабря российские СМИ сообщили о смерти Ильи Кивы. Его тело обнаружили в Подмосковье.

Впоследствии информацию о смерти предателя Кивы подтвердили в СБУ. Это стало якобы очередь операция украинских спецслужб.

Кроме того, по информации источников Новини.LIVE в СБУ, убийство экс-нардепа Ильи Кивы было запланировано спецоперацией. Его смерть произошла благодаря успешной работе спецслужб. Также отмечается, что в Киву стреляли из стрелкового оружия.