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Арестович отреагировал на смерть Кивы

6 декабря 2023 18:57
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Арестович отреагировал на смерть Кивы
Алексей Арестович. Фото: Апостроф
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Бывший советник Офиса Президента Украины Алексей Арестович выразил соболезнования семье погибшего предателя и коллаборанта Ильи Кивы. Он считает, что при любых обстоятельствах нужно оставаться человечными.

Об этом Алексей Арестович написал на своей странице в Telegram.

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Алексей Арестович прокомментировал смерть Кивы. Фото: скриншот

Арестович прокомментировал смерть Кивы

"Только изверги могут радоваться смерти человека. Необходимо оставаться человечными. Выражаю слова поддержки Илье Киви и его семье", — написал Арестович.

Смерть Ильи Кивы

Напомним, 6 декабря российские СМИ сообщили о смерти Ильи Кивы. Его тело обнаружили в Подмосковье.

Впоследствии информацию о смерти предателя Кивы подтвердили в СБУ. Это стало якобы очередь операция украинских спецслужб.

Кроме того, по информации источников Новини.LIVE в СБУ, убийство экс-нардепа Ильи Кивы было запланировано спецоперацией. Его смерть произошла благодаря успешной работе спецслужб. Также отмечается, что в Киву стреляли из стрелкового оружия.

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