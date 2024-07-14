Польща не збиватиме російські ракети над Україною — Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Фото: AFP

Країни НАТО збільшили підтримку України, зокрема і щодо поставок систем ППО. Водночас, прямо залучати країни-члени до захисту українського неба Альянс не планує.

Про це у неділю, 14 липня, заявив заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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Столнтенберг наголосив, що НАТО надасть більше систем ППО.

"НАТО буде підтримувати Україну і ми зараз збільшили свою підтримку, зокрема коштом різних систем ППО. Звісно, F-16 також є важливим в цьому контексті. Ми надамо і більше наземних систем ППО і боєприпаси до тих, які є", — сказав Столтенберг.

Водночас він заявив, що сусідні країни, зокрема Польща, не будуть збивати ракети над Україною.

"Політика НАТО незмінна — ми не будемо брати участь в цьому конфлікті, ми не станемо його частиною", — підкреслив генсек.

Нагадаємо, країни Північноатлантичного альянсу заявили, що продовжуватимуть надавати Україні допомогу у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії. Зокрема, лідери зобов'язуються надати фінансування на суму 40 мільярдів євро упродовж наступного року. Також в Альянсі перерахували, що входить у допомогу нашій державі.

Раніше Столтенберг зазначив, що Альянс намагається зміцнити Україну. Також він наголосив, що НАТО активно допомагає в покращенні підготовленості країни для майбутнього вступу до Альянсу.

Також за даними американських ЗМІ, НАТО планує розмістити свого цивільного високопосадовця у Києві, що зможе зміцнити довгострокову підтримку України. Крім того, Альянс готується створити нове командування для координації постачання військової допомоги Україні та навчання військових.