Польша не будет сбивать российские ракеты над Украиной — Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: AFP

Страны НАТО увеличили поддержку Украины, в том числе по поставкам систем ПВО. В то же время, прямо привлекать страны-члены к защите украинского неба Альянс не планирует.

Об этом в воскресенье, 14 июля, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире телемарафона "Єдині новини".

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Столнтенберг подчеркнул, что НАТО предоставит больше систем ПВО.

"НАТО будет поддерживать Украину и мы сейчас увеличили свою поддержку, в частности за счет различных систем ПВО. Конечно, F-16 также важно в этом контексте. Мы предоставим и больше наземных систем ПВО и боеприпасы к имеющимся", — сказал Столтенберг.

В то же время, он заявил, что соседние страны, в частности Польша, не будут сбивать ракеты над Украиной.

"Политика НАТО неизменна — мы не будем участвовать в этом конфликте, мы не станем его частью", — подчеркнул генсек.

Напомним, страны Североатлантического альянса заявили, что будут продолжать оказывать Украине помощь в связи с полномасштабным вторжением России. В частности, лидеры обязуются предоставить финансирование на сумму 40 миллиардов евро в течение следующего года. Также в Альянсе перечислили, что входит в помощь нашему государству.

Ранее Столтенберг отметил, что Североатлантический союз пытается укрепить Украину. Он также подчеркнул, что НАТО активно помогает в улучшении подготовленности страны для будущего вступления в Альянс.

Также по данным американских СМИ, НАТО планирует разместить своего гражданского чиновника в Киеве, что сможет укрепить долгосрочную поддержку Украины . Кроме того, Альянс готовится создать новое командование для координации поставок военной помощи Украине и обучения военных.