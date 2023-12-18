Новый год-2024 — чем можно интересно украсить свой дом к празднику

Чем украсить дом к Новому году-2024 — самые интересные идеи декора
Приближается Новый год, поэтому все люди начинают понемногу украшать свой дом и создавать праздничную атмосферу. Прежде, чем приготовить свою квартиру или дом к самому важному празднику года, следует знать, какой декор стоит приобрести.
Новини.LIVE рассказывает об интересных вариантах декора для празднования Нового года.
Чем можно украсить дом на Новый год-2024
Декор своими руками
Поскольку главный символ 2024 год Деревянный Дракон любит естественность, вы можете сделать композицию из натуральных материалов, используя то, что есть под рукой. Это могут быть елочные ветки, шишки или сушеные цитрусовые.
Праздничные венки
В следующем году в тренде будут хорошо известные веночки из лозы или веток елки. Их можно повесить на дверь у входа, окно или просто развесить на стенку.
Гирлянды из елки
Свое жилище можно также украсить гирляндами из елки, которые можно переплетать электрической гирляндой. Обычно их вешают над дверью или на кухне или в комнате, где члены семьи чаще всего проводят свое время.
Новогодние гномы
Наверное каждый человек в последние годы наблюдает за тем, как в магазинах активно покупают новогодних гномиков. В этом году можно их тоже приобрести и поставить возле елки. Так можно создать праздничное настроение и добавить изюминку в свою квартиру.
Праздничные подсвечники
Не забывайте и о столе, который также можно украсить, чтобы добавить праздника в квартиру или дом. На него можно поставить подсвечники на срезах дерева или в корзинах. Также можно в креманки положить шишки, конфеты или сушеные цитрусовые фрукты.
Новогодние сапожки
Можно также добавить уюта к своему дому, развесив праздничные сапожки над камином или на стене. Туда можно положить конфеты или другие приятные подарки для членов своей семьи.
Напомним, мы писали о том, что должно быть на праздничном столе на Новый год-2024.
Раньше мы рассказывали о том, когда нужно украшать елку на Новый год-2024.
Также мы сообщали о том, что категорически не следует дарить на Новый год-2024.
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