Новый год-2024 — чем можно интересно украсить свой дом к празднику

Девушка, которая делает праздничный венок на Новый год. Фото: Freepik

Приближается Новый год, поэтому все люди начинают понемногу украшать свой дом и создавать праздничную атмосферу. Прежде, чем приготовить свою квартиру или дом к самому важному празднику года, следует знать, какой декор стоит приобрести.

Новини.LIVE рассказывает об интересных вариантах декора для празднования Нового года.

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Декор своими руками

Поскольку главный символ 2024 год Деревянный Дракон любит естественность, вы можете сделать композицию из натуральных материалов, используя то, что есть под рукой. Это могут быть елочные ветки, шишки или сушеные цитрусовые.

Праздничный декор на Новый год своими руками. Фото: скриншот с YouTube

Праздничные венки

В следующем году в тренде будут хорошо известные веночки из лозы или веток елки. Их можно повесить на дверь у входа, окно или просто развесить на стенку.

Человек, который делает новогодний венок. Фото: Freepik

Гирлянды из елки

Свое жилище можно также украсить гирляндами из елки, которые можно переплетать электрической гирляндой. Обычно их вешают над дверью или на кухне или в комнате, где члены семьи чаще всего проводят свое время.

Гирлянда из елки на Новый год. Фото: Pinterest

Новогодние гномы

Наверное каждый человек в последние годы наблюдает за тем, как в магазинах активно покупают новогодних гномиков. В этом году можно их тоже приобрести и поставить возле елки. Так можно создать праздничное настроение и добавить изюминку в свою квартиру.

Новогодние гномы для декора. Фото: Pinterest

Праздничные подсвечники

Не забывайте и о столе, который также можно украсить, чтобы добавить праздника в квартиру или дом. На него можно поставить подсвечники на срезах дерева или в корзинах. Также можно в креманки положить шишки, конфеты или сушеные цитрусовые фрукты.

Праздничный подсвечник на Новый год. Фото: Pinterest

Новогодние сапожки

Можно также добавить уюта к своему дому, развесив праздничные сапожки над камином или на стене. Туда можно положить конфеты или другие приятные подарки для членов своей семьи.

Сапожки на Новый год с подарками. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, что должно быть на праздничном столе на Новый год-2024.

Раньше мы рассказывали о том, когда нужно украшать елку на Новый год-2024.

Также мы сообщали о том, что категорически не следует дарить на Новый год-2024.