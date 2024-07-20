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Мужчина наворовал из Эпицентра "джентльменский набор" товаров — суд вынес решение

20 июля 2024 20:31
Дмитрий Галушка - Редактор
Украл товары из Эпицентра – что сказали в суде
Магазин "Эпицетр". Фото: Tripadvisor
Дмитрий Галушка - Редактор

В Днепропетровске под схему мошенника попали 28 человек, которые перечислили ему на карточки более миллиона гривен. По данным суда, количество обманутых граждан может быть значительно больше.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Обстоятельства дела

Правоохранители установили, что к совершению преступления причастен 31-летний местный житель, ранее уже судимый за мошенничество. Он работал в службе такси и при общении с клиентами предлагал им приобрести товары из гипермаркета. При этом он предлагал скидку.

Муж ранее работал в "Эпицентре" и чтобы войти в доверие к потенциальным клиентам, выдавал себя за действующего сотрудника сети строительных гипермаркетов. Он убеждал, что может помочь приобрести бытовую технику со скидкой до 70%.

Клиентов он просил перевести деньги на его карточку или карточку его жены или знакомых. После получения оплаты мужчина сразу прекращал выходить с покупателями на связь, а деньги оставлял себе.

Решение суда

Учитывая все обстоятельства дела, суд приговорил мужчины к пяти годам лишения свободы. Также мужчина должен оплатить 4543 гривен за судебные издержки.

Осужденный может подать апелляцию в течение 30 дней.

Напомним, в Донецкой области мобилизованный самовольно покинул воинскую часть и год находился дома в другом регионе Украины. Впоследствии мужчина сам сдался правоохранителям.

Также мы писали о том, что Тисменицкий районный суд вынес приговор уроженке России, которая занималась проституцией и сбывала наркотики. Женщине назначили испытательный срок.

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