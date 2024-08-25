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День Донецька — як виглядало українське місто і що з ним буде на думку ШІ

25 серпня 2024 06:54
Антоніна Карташева - Журналістка
Антоніна Карташева
Журналістка
День Донецька - яким було місто до війни у фото
Як виглядав би Донецьк сьогодні під українським стягом. Фото: створив штучний інтелект
Антоніна Карташева - Журналістка
Антоніна Карташева
Журналістка

Традиційно в останню неділю серпня відзначають день Донецька і День шахтаря. Попри те, що місто тимчасово окуповане, мільйони донеччан по країні, як і всі українці, згадують український Донецьк. 

Яким він був до окупації і як би місто виглядало сьогодні, якби не війна — в матеріалі Новини.LIVE.

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Донецьк до війни 

Сучасне місто обласного значення. Під його крилом — Авдіївка, Бахмут, Вугледар, Горлівка, Дебальцеве, Дружківка, Єнакієве, Хрестівка, Краматорськ, Покровськ, Лиман, Макіївка, Маріуполь, Новогродівка, Слов’янськ та інші міста. Міста, назви яких лунали з усіх телеекранів зі страшними новинами. Однак так було не завжди. 

До 2014 року український Донецьк розвивався і був сучасним індустріальним містом. Тепер таким він залишається лише у пам'яті. 

Донецк
Нічний Донецьк 2013 року. Фото: infodon.org.ua
Донецк
Донецьк у травні 2013 року. Фото: infodon.org.ua
Донецк
Як виглядав Донецьк до війни. Фото: infodon.org.ua
Донбасс арена
Донбас арена. Фото: з відкртих джерел 
Митинг в Донецке
Донецьк 5 березня 2014 року. Акція "За єдину Україну". Фото: Антон Скиба

Донецьк майбутнього 

Як виглядає Донецьк сьогодні, уявити можливо — російська пропаганда на кожному кроці. А от як би місто виглядало, аби не було російської окупації — це питання для мрій та уяви. За допомогою штучного інтелекту ми створили фото Донецька — яким він був би сьогодні під українським прапором. 

Донецк ШИ
Донецьк майбутнього. Фото: створив штучний інтелект 
Исскуственный интелект
Як виглядав би Донецьк без війни. Фото: створив штучний інтелект 
Исскуственный интелект
Як би виглядав Донечьк під українським прапором. Фото: створив штучний інтелект 
Исскуственный интелект
Який вигляд мав би Донецьк без окупації сьогодні.Фото: створив штучний інтелект 
Исскуственный интелект
Місто Донецьк. Фото: створив штучний інтелект 
Исскуственный интелект
Донецьк без війни. Фото: створив штучний інтелект 

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