День Донецка - каким был город до войны в фото

День Донецка — как выглядел украинский город и что с ним будет по мнению ИИ
Традиционно в последнее воскресенье августа отмечают день Донецка и День шахтера. Несмотря на то, что город временно оккупирован, миллионы дончан по стране, как и все украинцы, вспоминают украинский Донецк.
Каким он был до оккупации и как город выглядел бы сегодня, если бы не война — в материале Новини.LIVE.
Донецк до войны
Современный город областного значения. Под его крылом — Авдеевка, Бахмут, Угледар, Горловка, Дебальцево, Дружковка, Енакиево, Крестовка, Краматорск, Покровск, Лиман, Макеевка, Мариуполь, Новогродовка, Славянск и другие города. Города, названия которых звучали со всех телеэкранов со страшными новостями. Однако так было не всегда.
До 2014 года украинский Донецк развивался и был современным индустриальным городом. Теперь таковым он остается только в памяти.
Донецк будущего
Как выглядит Донецк, сегодня представить возможно — российская пропаганда на каждом шагу. А вот как бы город выглядел, если бы не было российской оккупации, это вопрос для мечтаний и воображения. С помощью искусственного интеллекта мы создали фото Донецка, которым он был бы сегодня под украинским флагом.
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