День Донецка - каким был город до войны в фото

Как выглядел Донецк сегодня под украинским флагом. Фото: создал искусственный интеллект

Традиционно в последнее воскресенье августа отмечают день Донецка и День шахтера. Несмотря на то, что город временно оккупирован, миллионы дончан по стране, как и все украинцы, вспоминают украинский Донецк.

Каким он был до оккупации и как город выглядел бы сегодня, если бы не война — в материале Новини.LIVE.

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Донецк до войны

Современный город областного значения. Под его крылом — Авдеевка, Бахмут, Угледар, Горловка, Дебальцево, Дружковка, Енакиево, Крестовка, Краматорск, Покровск, Лиман, Макеевка, Мариуполь, Новогродовка, Славянск и другие города. Города, названия которых звучали со всех телеэкранов со страшными новостями. Однако так было не всегда.

До 2014 года украинский Донецк развивался и был современным индустриальным городом. Теперь таковым он остается только в памяти.

Ночной Донецк в 2013 году. Фото: infodon.org.ua

Донецк в мае 2013 года. Фото: infodon.org.ua

Как выглядел Донецк до войны. Фото: infodon.org.ua

Донбасс Арена. Фото: из открытых источников

Донецк 5 марта 2014 года. Акция "За единую Украину". Фото: Антон Скиба

Донецк будущего

Как выглядит Донецк, сегодня представить возможно — российская пропаганда на каждом шагу. А вот как бы город выглядел, если бы не было российской оккупации, это вопрос для мечтаний и воображения. С помощью искусственного интеллекта мы создали фото Донецка, которым он был бы сегодня под украинским флагом.

Донецк будущего. Фото: создал искусственный интеллект

Как бы выглядел Донецк без войны. Фото: создал искусственный интеллект

Как бы выглядел Донецк под украинским флагом. Фото: создал искусственный интеллект

Как бы выглядел Донецк без оккупации сегодня. Фото: создал искусственный интеллект

Город Донецк. Фото: создал искусственный интеллект