Нарушения в распределении электричества - результат проверки Госэнергонадзора

Энергетик. Фото: Укрэнерго

Госэнергонадзор выявил в шести областях нарушения при проверке графиков отключения электричества и справедливого распределения энергоресурсов. Самые большие проблемы зафиксированы в Днепропетровской и Житомирской областях.

Об этом сообщила пресс-служба Госэнергонадзора в пятницу, 19 июля.

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Нарушения в распределении электричества

Проверки были проведены в Винницкой, Одесской, Ивано-Франковской и Кировоградской областях. Оказалось, что не все потребители, которые не входят в критическую инфраструктуру, были включены в график почасовых отключений.

Согласно информации ведомства, работники АО "Житомироблэнерго" препятствовали работе инспекторов Госэнергонадзора, не допуская их в диспетчерские пункты отдельных структурных подразделений.

"Установлено, что во всех областях не обеспечено максимально возможное равномерное распределение объемов снижения потребления между потребителями", — сообщили в Госэнергонадзоре.

Нарушения в Днепропетровской области

В Днепропетровской области сроки действия графиков почасовых отключений и количество очередей значительно увеличились, причем их использование происходит не по утвержденному плану. Отключения электроэнергии длятся более 7 часов, и возобновление подачи электричества к некоторым потребителям может задерживаться.

В то же время в Днепре, Каменском и Кривом Роге графики отключения света не всегда соблюдаются, а не все потребители включены в эти графики. Многие потребители классифицированы как объекты критической инфраструктуры.

"Вместе с сопутствующей нагрузкой привело к завышенной величине мощности, которая не подлежит отключению. Соответственно, другим потребителям приходится чрезмерное бремя отключений, нарушая справедливость распределения электрической энергии", — заявили в Госэнергонадзоре.

Нарушения в Житомирской области

Одновременно в Житомирской области зафиксированы многочисленные случаи игнорирования команд диспетчеров НЭК "Укрэнерго" по внедрению графиков отключения электроэнергии. Диспетчеры на подстанциях регулярно не выполняли в полном объеме отключения всех очередей и ошибочно включали их в графики.

В частности, отключения электроэнергии в отдельных населенных пунктах начались по прибытии инспектора Госэнергонадзора. При этом в оперативные журналы подстанций вносили неточные данные. Кроме того, на официальном сайте облэнерго содержалась недостоверная информация о частоте и продолжительности графиков почасовых отключений.

"В целом это приводило к систематическому неучастию областного центра и других городов области в применении ГБО, нарушая принцип справедливости распределения электроэнергии между регионами Украины", — добавили в ведомстве.

По результатам проверок были изданы предписания по устранению нарушений в течение недели. После этого планируется повторная проверка. В случае невыполнения предписаний облэнерго понесет штраф.

С 22 июля начнутся проверки в Киеве и области, а также Полтавской, Львовской, Закарпатской и Запорожской областях.

Напомним, Кабмин ввел норму, согласно которой свет не будут отключаться в прифронтовых зонах и вблизи границы с Россией и Беларусью.

Ранее мы сообщали, что из-за отключения света у клиентов ПриватБанка могут возникнуть проблемы при пополнении банковских карт в терминалах, ведь в эти моменты средства могут не поступить, а на возврат придется потратить несколько недель.

А также Энергоатом досрочно запустил очередной ядерный реактор после ремонта и обслуживания, что теперь должно значительно усилить энергосеть.