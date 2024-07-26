Донька Фаріон відреагувала на запобіжний захід підозрюваному у вбивстві її мати

Донька та онуки Фаріон на похороні. Фото: Суспільне

Суд обрав міру запобіжного заходу В'ячеславу Зінченку, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон, у вигляді тримання під вартою 60 днів без можливості внесення застави. Донька Фаріон Софія прокоментувала вирок суду.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Донька Фаріон про вирок суду

"60 діб це достатньо, щоб він відчув, що зробив", — Семчишин прокоментувала рішення суду.

Донька Ірини Фаріон каже, що задоволена обраним судом запобіжним заходом, проте підкреслила, що боротьба продовжується.

Нагадаємо, у Львові 19 липня стався замах на Ірину Фаріон. Вона отримала вогнепальне поранення голови. Після операції Ірину Фаріон врятувати не вдалося. Вона померла у львівській лікарні.

За словами лікарів, серце пацієнтки не витримало. Там наголосили, що Фаріон поступила до них у критичному стані, із важкою вогнепальною травмою головного мозку.

Вже 26 липня підозрюваному у вбивстві Фаріон оголосили підозру. Йому загрожує 15 років позбавлення волі.

У коментарі Новини.Live дочка Ірини Фаріон Софія сказала, що "нарешті це сталося".

Крім того, хлопець хотів здійснити щонайменше ще одне вбивство. Наступним міг бути народний депутат Максим Бужанський.

Суд обрав міру запобіжного заходу В'ячеславу Зінченку, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон, у вигляді тримання під вартою 60 днів без можливості внесення застави.