Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Донька Фаріон прокоментувала запобіжний захід підозрюваному у вбивстві її мати arrow

Донька Фаріон прокоментувала запобіжний захід підозрюваному у вбивстві її мати

26 липня 2024 19:24
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Донька Фаріон відреагувала на запобіжний захід підозрюваному у вбивстві її мати
Донька та онуки Фаріон на похороні. Фото: Суспільне
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Суд обрав міру запобіжного заходу В'ячеславу Зінченку, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон, у вигляді тримання під вартою 60 днів без можливості внесення застави. Донька Фаріон Софія прокоментувала вирок суду.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Читайте також:

Донька Фаріон про вирок суду 

"60 діб це достатньо, щоб він відчув, що зробив", — Семчишин прокоментувала рішення суду.

Донька Ірини Фаріон каже, що задоволена обраним судом запобіжним заходом, проте підкреслила, що боротьба продовжується.

Нагадаємо, у Львові 19 липня стався замах на Ірину Фаріон. Вона отримала вогнепальне поранення голови. Після операції Ірину Фаріон врятувати не вдалося. Вона померла у львівській лікарні. 

За словами лікарів, серце пацієнтки не витримало. Там наголосили, що Фаріон поступила до них у критичному стані, із важкою вогнепальною травмою головного мозку. 

Вже 26 липня підозрюваному у вбивстві Фаріон оголосили підозру. Йому загрожує 15 років позбавлення волі. 

У коментарі Новини.Live дочка Ірини Фаріон Софія сказала, що "нарешті це сталося".

Крім того, хлопець хотів здійснити щонайменше ще одне вбивство. Наступним міг бути народний депутат Максим Бужанський.

Суд обрав міру запобіжного заходу В'ячеславу Зінченку, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон, у вигляді тримання під вартою 60 днів без можливості внесення застави.

суд вбивство Львів Україна Ірина Фаріон

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

24 липня 2024

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

25 липня 2024

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

18 липня 2024

11:33 Яремчук залишиться в Іспанії, але не у Валенсії — розпочалися переговори з відомим клубом

15 липня 2024

12:58 У Дніпро-1 назвали людей, які винні у ліквідації клубу