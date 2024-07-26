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Дочь Фарион прокомментировала меру пресечения подозреваемому в убийстве ее матери

26 июля 2024 19:24
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Дочь Фарион отреагировала на меру пресечения подозреваемому в убийстве ее мать
Дочь и внуки Фарион на похоронах. Фото: Суспільне
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Суд избрал меру пресечения Вячеславу Зинченко, подозреваемого в убийстве языковеда Ирины Фарион, в виде содержания под стражей 60 дней без возможности внесения залога. Дочь Фарион Софья прокомментировала приговор суда.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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"60 суток — это достаточно, чтобы он почувствовал, что сделал", — Семчишин прокомментировала решение суда.

Дочь Ирины Фарион говорит, что удовлетворена избранным судом мерой пресечения, однако подчеркнула, что борьба продолжается.

Напомним, во Львове 19 июля произошло покушение на Ирину Фарион. Она получила огнестрельное ранение головы. После операции Ирину Фарион спасти не удалось. Она скончалась во львовской больнице.

По словам врачей, сердце пациентки не выдержало. Там подчеркнули, что Фарион поступила к ним в критическом состоянии, с тяжелой огнестрельной травмой головного мозга.

Уже 26 июля подозреваемому в убийстве Фарион объявили подозрение. Ему грозит 15 лет лишения свободы.

В комментарии Новини.LIVE дочь Ирины Фарион София сказала, что "наконец-то это произошло".

Кроме того, парень хотел совершить по меньшей мере еще одно убийство. Следующим мог быть народный депутат Максим Бужанский.

Суд избрал меру пресечения Вячеславу Зинченко, подозреваемого в убийстве языковеда Ирины Фарион, в виде содержания под стражей 60 дней без возможности внесения залога.

суд убийство Львов Украина Ирина Фарион

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