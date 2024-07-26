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Підозрюваний у вбивстві Фаріон цинічно відповів на питання доньки про мотив та показав язик

26 липня 2024 14:35
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Вбивство Ірини Фаріон — В'ячеслав Зінченко у суді хамить донці загиблої
В'ячеслав Зінченко, підозрюваний у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. Фото: Новини.LIVE
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У п'ятницю, 26 липня, у Львові суд обирає міру запобіжного заходу В'ячеславу Зінченку, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. Він цинічно відповів на запитання Софії Семчишин, доньки загиблої, про мотив вбивства.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Донька Фаріон звернулася до підозрюваного із запитанням про мотив вбивства її матері.

"Чому ти її вбив, що вона тобі зробила?", — запитала вона.

У свою чергу підозрюваний Зінченко сказав лише фразу про час.

"Час покаже. У мене багато часу", — відповів він.

А на запитання чому мовчить і нічого не коментує, Зінченко у відповідь показав язик.

Донька загиблої також додала, що жодного помилування щодо Зінченка не має бути.

"Ти забрав її життя, ти забрав наше життя. Але ми боремося, щоб тобі було зле. На тебе має бути Божа кара. Жодного помилування не має тобі бути. Коли людина дивиться вниз, значить їй соромно. Але тобі не соромно. Мої діти будуть знати, хто вбивця нашої мами. Ти вирвав серце цілої нації", — сказала у зверненні до підозрюваного Софія Семчишин.

Також стало відомо, що батько Зінченка найняв приватного адвоката.

Нагадаємо, 25 липня, у Дніпрі затримали підозрюваного у скоєнні вбивства мовознавиці Ірини Фаріон. Клименко розповів, що операція тривала 139 годин і правоохоронці ретельно перевірили маршрут відходу підозрюваного та обшукали близько 100 га лісу поблизу міста.

Незадовго після операції поліція оприлюднила фотографії ймовірного вбивця громадської діячки. 

Вже 26 липня підозрюваному у вбивстві Фаріон оголосили підозру. Йому загрожує 15 років позбавлення волі. 

Крім того, хлопець хотів здійснити щонайменше ще одне вбивство. Наступним міг бути народний депутат Максим Бужанський.

суд вбивство Львів підозра Ірина Фаріон

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