Вбивство Фаріон - підозрюваному оголосили підозру

Брифінг МВС. Фото: Новини.LIVE

Підозрюваному у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон у п'ятницю, 26 липня, оголосили підозру. 18-річного хлопця затримали у Дніпрі 25 липня.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час брифінгу.

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Підозра за вбивство Ірини Фаріон

Як відомо, йому повідомили про підозру за умисне вбивство (ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України). За цією статтею фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі.

Також Клименко наголосив, що у МВС клопотатимуть, аби суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Затримання підозрюваного

25 липня, у Дніпрі затримали підозрюваного у скоєнні вбивства мовознавиці Ірини Фаріон. Клименко розповів, що операція тривала 139 годин і правоохоронці ретельно перевірили маршрут відходу підозрюваного та обшукали близько 100 га лісу поблизу міста.

Незадовго після операції поліція оприлюднила фотографії ймовірного вбивця громадської діячки.

Водночас батько затриманого переконаний, що у сина не було мотивів стріляти у мовознавицю і він був "патріотом своєї держави" та навіть хотів вступити в лави ЗСУ.

Вбивство Ірини Фаріон — що відомо

Нагадаємо, у Львові 19 липня стався замах на Ірину Фаріон. Вона отримала вогнепальне поранення голови. Після операції Ірину Фаріон врятувати не вдалося. Вона померла у львівській лікарні.

За словами лікарів, серце пацієнтки не витримало. Там наголосили, що Фаріон поступила до них у критичному стані, із важкою вогнепальною травмою головного мозку.

Незадовго поліція Львівської області опублікувала відео з камер спостереження, які зафіксували пересування ймовірного вбивці Ірини Фаріон. Також правоохоронці назвали прикмети підозрюваного.