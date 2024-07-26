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Підозрюваному у вбивстві Фаріон оголосили підозру

26 липня 2024 11:21
Катерина Османська - Редактор
Вбивство Фаріон - підозрюваному оголосили підозру
Брифінг МВС. Фото: Новини.LIVE
Катерина Османська - Редактор

Підозрюваному у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон у п'ятницю, 26 липня, оголосили підозру. 18-річного хлопця затримали у Дніпрі 25 липня.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час брифінгу

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Як відомо, йому повідомили про підозру за умисне вбивство (ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України). За цією статтею фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі.

Також Клименко наголосив, що у МВС клопотатимуть, аби суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. 

Затримання підозрюваного

25 липня, у Дніпрі затримали підозрюваного у скоєнні вбивства мовознавиці Ірини Фаріон. Клименко розповів, що операція тривала 139 годин і правоохоронці ретельно перевірили маршрут відходу підозрюваного та обшукали близько 100 га лісу поблизу міста.

Незадовго після операції поліція оприлюднила фотографії ймовірного вбивця громадської діячки. 

Водночас батько затриманого переконаний, що у сина не було мотивів стріляти у мовознавицю і він був "патріотом своєї держави" та навіть хотів вступити в лави ЗСУ. 

Вбивство Ірини Фаріон — що відомо

Нагадаємо, у Львові 19 липня стався замах на Ірину Фаріон. Вона отримала вогнепальне поранення голови. Після операції Ірину Фаріон врятувати не вдалося. Вона померла у львівській лікарні. 

За словами лікарів, серце пацієнтки не витримало. Там наголосили, що Фаріон поступила до них у критичному стані, із важкою вогнепальною травмою головного мозку. 

Незадовго поліція Львівської області опублікувала відео з камер спостереження, які зафіксували пересування ймовірного вбивці Ірини Фаріон. Також правоохоронці назвали прикмети підозрюваного. 

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