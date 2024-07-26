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Фаріон не єдина — Клименко назвав, кого наступним мав вбити підозрюваний

26 липня 2024 12:07
Катерина Османська - Редактор
Клименко заявив, що підозрюваний наступного хотів вбити Максима Бужанського
Брифінг МВС. Фото: Новини.LIVE
Катерина Османська - Редактор

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що підозрюваний у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон мав здійснити щонайменше ще одне вбивство. Наступним міг бути народний депутат Максим Бужанський.

Про це Ігор Клименко розповів під час брифінгу

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Клименко розповів, що Ірину Фаріон вбили, тому що вона була сама беззахисна серед усіх у списку потенційних жертв підозрюваного. 

Міністр зазначив, що 18-річний хлопець шукав інформацію про інших публічних осіб. Про це свідчать його пошукові запити в Google. За даними МВС, він готував наступні вбивства

пошуки в мережі вбивці Фаріон
Пошуки підозрюваного у Google. Фото: скриншот

"Я можу одне прізвище відкрити. Наступним, кого він дивився — це Максим Бужанський", — повідомив Клименко. 

Що відомо про Максима Бужанського

Максим Бужанський народився у Дніпрі  24 листопада 1974 року в сім'ї інженерів.

Він здобув середню освіту у школі № 79. Закінчив Дніпропетровський державний інститут інженерів залізничного транспорту (спеціалізація "Інженер-містобудівник").

У 1990-х роках займався комерційною діяльністю і 12 років очолював роботу охоронної фірми. 

Максим Бужанський
Максим Бужанський. Фото: sluga-narodu.com

Мер Дніпра Борис Філатов у лютому 2018 року нагородив Бужанського медаллю "За заслуги перед містом".

До парламентських виборів 2019 року він був блогером і ведучим ток-шоу "Народ проти" на телеканалі ZIK.

Вже 2019 року він приєднався до партії "Слуга народу". Член Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

16 липня 2020 року депутат потрапив в базу "Миротворця".

Критика та скандали

Максим Бужанський неодноразово відзначався гострими заявами та розпалював міжнаціональну ворожнечу і ненависть своїми промовами, спрямовані проти Української Повстанської Армії та української мови. 

Також він автор скандального законопроєкту № 2362 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо навчання державною мовою в установах освіти", який полягає у скасуванні частини закону про мову, яка вимагає переходу учнів 5-11 класів російськомовних шкіл на українську мову навчання з 1 вересня 2020 року.

Окрім того, він ностальгує за СРСР, виступає проти Революції Гідності та не приховує, що був виборцем Віктора Януковича. 

Затримання ймовірного вбивці Ірини Фаріон 

Нагадаємо, 25 липня, у Дніпрі затримали підозрюваного у скоєнні вбивства мовознавиці Ірини Фаріон. Клименко розповів, що операція тривала 139 годин і правоохоронці ретельно перевірили маршрут відходу підозрюваного та обшукали близько 100 га лісу поблизу міста.

Незадовго після операції поліція оприлюднила фотографії ймовірного вбивця громадської діячки. 

Вже 26 липня підозрюваному у вбивстві Фаріон оголосили підозру. Йому загрожує 15 років позбавлення волі. 

МВС вбивство Ігор Клименко підозра Ірина Фаріон

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