Клименко заявив, що підозрюваний наступного хотів вбити Максима Бужанського

Фаріон не єдина — Клименко назвав, кого наступним мав вбити підозрюваний
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що підозрюваний у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон мав здійснити щонайменше ще одне вбивство. Наступним міг бути народний депутат Максим Бужанський.
Про це Ігор Клименко розповів під час брифінгу.
На кого ще хотів вбити підозрюваний
Клименко розповів, що Ірину Фаріон вбили, тому що вона була сама беззахисна серед усіх у списку потенційних жертв підозрюваного.
Міністр зазначив, що 18-річний хлопець шукав інформацію про інших публічних осіб. Про це свідчать його пошукові запити в Google. За даними МВС, він готував наступні вбивства
"Я можу одне прізвище відкрити. Наступним, кого він дивився — це Максим Бужанський", — повідомив Клименко.
Що відомо про Максима Бужанського
Максим Бужанський народився у Дніпрі 24 листопада 1974 року в сім'ї інженерів.
Він здобув середню освіту у школі № 79. Закінчив Дніпропетровський державний інститут інженерів залізничного транспорту (спеціалізація "Інженер-містобудівник").
У 1990-х роках займався комерційною діяльністю і 12 років очолював роботу охоронної фірми.
Мер Дніпра Борис Філатов у лютому 2018 року нагородив Бужанського медаллю "За заслуги перед містом".
До парламентських виборів 2019 року він був блогером і ведучим ток-шоу "Народ проти" на телеканалі ZIK.
Вже 2019 року він приєднався до партії "Слуга народу". Член Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.
16 липня 2020 року депутат потрапив в базу "Миротворця".
Критика та скандали
Максим Бужанський неодноразово відзначався гострими заявами та розпалював міжнаціональну ворожнечу і ненависть своїми промовами, спрямовані проти Української Повстанської Армії та української мови.
Також він автор скандального законопроєкту № 2362 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо навчання державною мовою в установах освіти", який полягає у скасуванні частини закону про мову, яка вимагає переходу учнів 5-11 класів російськомовних шкіл на українську мову навчання з 1 вересня 2020 року.
Окрім того, він ностальгує за СРСР, виступає проти Революції Гідності та не приховує, що був виборцем Віктора Януковича.
Затримання ймовірного вбивці Ірини Фаріон
Нагадаємо, 25 липня, у Дніпрі затримали підозрюваного у скоєнні вбивства мовознавиці Ірини Фаріон. Клименко розповів, що операція тривала 139 годин і правоохоронці ретельно перевірили маршрут відходу підозрюваного та обшукали близько 100 га лісу поблизу міста.
Незадовго після операції поліція оприлюднила фотографії ймовірного вбивця громадської діячки.
Вже 26 липня підозрюваному у вбивстві Фаріон оголосили підозру. Йому загрожує 15 років позбавлення волі.
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