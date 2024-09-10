G7 требуют у Украины назначить экспертов в наблюдательный совет в Укрэнерго

Офис Укрэнерго. Фото: УНИАН

Послы стран G7 заявили, что Украине следует побыстрее избрать экспертов в наблюдательный совет НЭК "Укрэнерго". Там добавили, что их отсутствие подрывает доверие международных партнеров и чревато безопасностью энергосистемы Украины.

Об этом послы G7 заявили в соцсети X в понедельник, 9 сентября.

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В заявлении послы государств G7 заявили, что Украине важно как можно быстрее избрать "компетентных и профессиональных независимых экспертов" в наблюдательный совет НЭК "Укрэнерго". Там добавили, что это важно для энергетической безопасности Украины и дальнейшего доверия международных партнеров.

Такое заявление они сделали на фоне увольнения председателя правления Укрэнерго Владимира Кудрицкого и отставки двух членов наблюдательного совета.

Заявление послов G7. Фото: скриншот

Скандал с увольнениями в Укрэнерго

Напомним, что 30 августа, по решению Ставки Верховного главнокомандующего, был уволен руководитель "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Там такое решение аргументировали тем, что Кудрицкий якобы недоработал над защитой конструкций вокруг подстанций "Укрэнерго", что повлекло за собой перебои с электроснабжением после массированных российских обстрелов 26 августа.

Впоследствии глава наблюдательного совета Укрэнерго Даниэль Доббени и член наблюдательного совета Педер Андреасен объявили о досрочном прекращении своих полномочий из-за увольнения Кудрицкого, которое они считают "политической расправой". Они заявили, что с начала работы в наблюдательном совете они якобы стали свидетелями попыток назначений на должности в Укрэнерго людей, которые были некомпетентными, а на сотрудников было давление со стороны правоохранителей. Доббени и Андреасен пообещали Украине в будущем проблемы с Евросоюзом и операторами-членами европейской континентальной сети ENTSO-E из-за кадровых решений, отметив, что стандарты корпоративного управления компанией и ее независимость подвергнуты сомнению.