Украинцы должны заплатить тысячи долларов за оборудование — эксперт по энергетике шокировал заявлением

Эксперт заявил, что украинцы должны закупить энергооборудование на 3-4 тыс. долларов — в чем причина
Исполнительный директор "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк заявил, что все квартиры должны закупить энергооборудование на 3-4 тысяч долларов. В то же время, он обвинил украинцев в том, что они не готовились к такому развитию событий.
Об этом он заявил в эфире программы "Говорить Великий Львів".
Украинцы должны заплатить тысячи долларов за свет
Как сказал эксперт, украинцы якобы тратили деньги на "что угодно, только не на энергооборудование".
"То, что вы недоплачивали за электроэнергию все прошлые годы — считайте, что вы складывали деньги в банке, и теперь их нужно залпом заплатить за новую систему энергоснабжения. Я знаю, что денег нет, но вы их проели", — одиозно заявил Павлюк.
По его словам, в Украине десятилетиями был установлен тариф, который близко не покрывал стоимость электроэнергии.
Ситуация с электроэнергией — последние новости
Напомним, в воскресенье, 30 июня из-за боевых действий обесточены потребители в семи украинских регионах, тогда как в Сумской области возобновлено электроснабжение более 2 тысяч абонентов.
Также недавно в Международном валютном фонде заявили, что в 2026 году ситуация с энергетикой в Украине стабилизируется.
В то же время в Укрэнерго порекомендовали средства подготовки к зимним отключениям электричества, в частности, для жителей домов, где отопление зависит от электроэнергии.
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