Украинцы должны заплатить тысячи долларов за оборудование — эксперт по энергетике шокировал заявлением

Энергетики ДТЭК возле квартирного распределительного щитка. Иллюстративное фото: ДТЭК

Исполнительный директор "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк заявил, что все квартиры должны закупить энергооборудование на 3-4 тысяч долларов. В то же время, он обвинил украинцев в том, что они не готовились к такому развитию событий.

Об этом он заявил в эфире программы "Говорить Великий Львів".

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Как сказал эксперт, украинцы якобы тратили деньги на "что угодно, только не на энергооборудование".

"То, что вы недоплачивали за электроэнергию все прошлые годы — считайте, что вы складывали деньги в банке, и теперь их нужно залпом заплатить за новую систему энергоснабжения. Я знаю, что денег нет, но вы их проели", — одиозно заявил Павлюк.

По его словам, в Украине десятилетиями был установлен тариф, который близко не покрывал стоимость электроэнергии.

Ситуация с электроэнергией — последние новости

Напомним, в воскресенье, 30 июня из-за боевых действий обесточены потребители в семи украинских регионах, тогда как в Сумской области возобновлено электроснабжение более 2 тысяч абонентов.

Также недавно в Международном валютном фонде заявили, что в 2026 году ситуация с энергетикой в Украине стабилизируется.

В то же время в Укрэнерго порекомендовали средства подготовки к зимним отключениям электричества, в частности, для жителей домов, где отопление зависит от электроэнергии.