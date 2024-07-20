Убийство Ирины Фарион — экс-заместитель генпрокурора заявил о выгоде для российских спецслужб

Экс-нардеп и языковед Ирина Фарион. Фото: Telegram, Андрей Садовый

Убийство Ирины Фарион может быть выгодно российским спецслужбам, поскольку это может дестабилизировать ситуацию внутри страны. МВД и спецслужбы активно работают над розыском подозреваемого в преступлении.

Об этом сообщил бывший главный военный прокурор Украины, юрист Виктор Чумак в эфире Эспрессо в субботу, 20 июля.

Читайте также:

Убийство Ирины Фарион может быть выгодно российским спецслужбам

В пятницу, 19 июля, в общественного деятеля Ирину Фарион выстрелили возле ее дома во Львове. Языковед умерла в больнице.

По мнению Чумака, убийство женщины выгодно российским спецслужбам и выглядит непросто.

"Когда начинаешь расследование убийства, то сразу ищешь мотивы и того, кому это выгодно. Убийство Ирины Фарион выглядит не очень простым. Поскольку, по-моему, это убийство очень выгодно российским спецслужбам. Для того, чтобы расшатать ситуацию внутри страны и добавить демотивацию среди общества", — отметил экс-заместитель генпрокурора.

Он добавил, что преступление могли совершить и по собственным мотивам. Ведь Ирина преподавала в университете и имела бескомпромиссную позицию по истории Украины и языка. По словам политика, МВД и спецслужбы должны оперативно разыскать убийцу Ирины Фарион.

"Я не исключаю и варианта, что ее выслеживал какой-то одиночка. Точно так же, как было с покушением на Трампа. Версий может быть множество. Сейчас есть уже видео и фото предполагаемого подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Дальше это дело техники и ловкости наших спецслужб и МВД, чтобы разыскать убийцу", — отметил Чумак.

Напомним, во Львове идет специальная операция по поиску нападавшего, который накануне застрелил известного общественного деятеля Ирину Фарион. Полиция проводит экспертизы и имеет несколько версий по поводу расстрела.

Мы писали, что на покушение на Ирину Фарион отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что все необходимые силы Национальной полиции Украины и СБУ задействованы, чтобы установить обстоятельства этого преступления.