Клименко заявил, что подозреваемый следующего хотел убить Максима Бужанского

Фарион не единственная — Клименко назвал, кого следующим должен был убить подозреваемый
Министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал, что подозреваемый в убийстве языковеда Ирины Фарион должен был совершить по меньшей мере еще одно убийство. Следующим мог быть народный депутат Максим Бужанский.
Об этом Игорь Клименко рассказал во время брифинга.
На кого еще хотел убить подозреваемый
Клименко рассказал, что Ирину Фарион убили, потому что она была самая беззащитная среди всех в списке потенциальных жертв подозреваемого.
Министр отметил, что 18-летний парень искал информацию о других публичных лицах. Об этом свидетельствуют его запросы в Google. По данным МВД, он готовил следующие убийства
"Я могу одну фамилию открыть. Следующим, кого он смотрел — это Максим Бужанский", — сообщил Клименко.
Что известно о Максиме Бужанском
Максим Бужанский родился в Днепре 24 ноября 1974 в семье инженеров.
Он получил среднее образование в школе № 79. Окончил Днепропетровский государственный институт инженеров железнодорожного транспорта (специализация "Инженер-градостроитель").
В 1990-х годах занимался коммерческой деятельностью и 12 лет возглавлял работу охранной фирмы.
Мэр Днепра Борис Филатов в феврале 2018 года наградил Бужанского медалью "За заслуги перед городом".
До парламентских выборов 2019 он был блогером и ведущим ток-шоу "Народ против" на телеканале ZIK.
Уже в 2019 году он присоединился к партии "Слуга народа". Член Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.
16 июля 2020 депутат попал в базу "Миротворца".
Критика и скандалы
Максим Бужанский неоднократно отличался острыми заявлениями и разжигал межнациональную рознь и ненависть своими речами, направленными против Украинской Повстанческой Армии и украинского языка.
Также он автор скандального законопроекта № 2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обучению государственным языком в учреждениях образования", который заключается в отмене части закона о языке, требующей перехода учащихся 5-11 классов русскоязычных школ на украинский язык обучения с 1 сентября 2020 года.
Кроме того, он ностальгирует по СССР, выступает против Революции Достоинства и не скрывает, что был избирателем Виктора Януковича.
Задержание вероятного убийцы Ирины Фарион
Напомним, 25 июля, в Днепре задержали подозреваемого в совершении убийства языковеда Ирины Фарион. Клименко рассказал, что операция длилась 139 часов и правоохранители тщательно проверили маршрут ухода подозреваемого и обыскали около 100 га леса вблизи города.
Незадолго после операции полиция обнародовала фотографии предполагаемого убийцы общественного деятеля.
Уже 26 июля подозреваемому в убийстве Фарион объявили подозрение. Ему грозит 15 лет лишения свободы.
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