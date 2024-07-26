Клименко заявил, что подозреваемый следующего хотел убить Максима Бужанского

Брифинг МВД. Фото: Новини.LIVE

Министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал, что подозреваемый в убийстве языковеда Ирины Фарион должен был совершить по меньшей мере еще одно убийство. Следующим мог быть народный депутат Максим Бужанский.

Об этом Игорь Клименко рассказал во время брифинга.

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Клименко рассказал, что Ирину Фарион убили, потому что она была самая беззащитная среди всех в списке потенциальных жертв подозреваемого.

Министр отметил, что 18-летний парень искал информацию о других публичных лицах. Об этом свидетельствуют его запросы в Google. По данным МВД, он готовил следующие убийства

Поиски подозреваемого в Google. Фото: скриншот

"Я могу одну фамилию открыть. Следующим, кого он смотрел — это Максим Бужанский", — сообщил Клименко.

Что известно о Максиме Бужанском

Максим Бужанский родился в Днепре 24 ноября 1974 в семье инженеров.

Он получил среднее образование в школе № 79. Окончил Днепропетровский государственный институт инженеров железнодорожного транспорта (специализация "Инженер-градостроитель").

В 1990-х годах занимался коммерческой деятельностью и 12 лет возглавлял работу охранной фирмы.

Максим Бужанский. Фото: sluga-narodu.com

Мэр Днепра Борис Филатов в феврале 2018 года наградил Бужанского медалью "За заслуги перед городом".

До парламентских выборов 2019 он был блогером и ведущим ток-шоу "Народ против" на телеканале ZIK.

Уже в 2019 году он присоединился к партии "Слуга народа". Член Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

16 июля 2020 депутат попал в базу "Миротворца".

Критика и скандалы

Максим Бужанский неоднократно отличался острыми заявлениями и разжигал межнациональную рознь и ненависть своими речами, направленными против Украинской Повстанческой Армии и украинского языка.

Также он автор скандального законопроекта № 2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обучению государственным языком в учреждениях образования", который заключается в отмене части закона о языке, требующей перехода учащихся 5-11 классов русскоязычных школ на украинский язык обучения с 1 сентября 2020 года.

Кроме того, он ностальгирует по СССР, выступает против Революции Достоинства и не скрывает, что был избирателем Виктора Януковича.

Задержание вероятного убийцы Ирины Фарион

Напомним, 25 июля, в Днепре задержали подозреваемого в совершении убийства языковеда Ирины Фарион. Клименко рассказал, что операция длилась 139 часов и правоохранители тщательно проверили маршрут ухода подозреваемого и обыскали около 100 га леса вблизи города.

Незадолго после операции полиция обнародовала фотографии предполагаемого убийцы общественного деятеля.

Уже 26 июля подозреваемому в убийстве Фарион объявили подозрение. Ему грозит 15 лет лишения свободы.