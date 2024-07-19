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Графіки відключення світла на четвер — чи послабили обмеження в "Укренерго"

19 липня 2024 00:09
Анатолій Слюсар - Редактор
Графіки відключення світла в Україні сьогодні, 19 липня — прогноз "Укренерго"
Ремонт лінії електропередач. Фото: pixels.com
Анатолій Слюсар - Редактор

Фахівці Укренерго анонсують на завтра, 19 липня, п'ятницю чергові відключення електрики. Заходи обмеження споживання будуть діяти протягом всієї доби.

Про це повідомляє Укренерго у середу, 10 липня в Telegram

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У відомстві інформують, що з 00:00 до 9:00 і з 23:00 до 24:00 діятимуть дві черги відключень. А вже з 9:00 до 23:00 обленерго будуть застосовувати три черги відключень.

Перевірити графіки відключення світла у своєму місті чи регіоні можна за цими посиланнями:

Чи дійсно НАК "Укренерго" випробовує терпіння людей відключеннями

В інтерв'ю "Суспільному" голова Укренерго Володимир Кудрицький пояснив, що всі звинувачення у так званому спеціальному знущанні з українців і експорту електроенергії в Європу є брехнею.

"Нащо нам випробовувати терпіння когось, нащо нам вислуховувати кожен день або читати коментарі Facebook де проклинають нас, наших дітей і весь колектив компанії?", — каже він.

"Дійсно були короткі періоди, коли був надлишок енергії, але це було до обстрілів і тоді надлишок могли експортувати. Зараз жоден мегават не йде на експорт", — зазначає Кудрицький.

Як врятуватись від спеки

Звичайно, відключення світла пов'язані не тільки з ударами російських окупантів по енергетичній інфраструктурі, але й зі спекою. Ось що можна використовувати, щоб врятуватись від неї: 

  • ручні вентилятори: вентилятори з механічним приводом, які потрібно крутити вручну, можуть забезпечити невеликий потік повітря;
  • гідрогелеві маски: ці маски містять охолоджуючий гель і надягаються на обличчя або шию; 
  • водяні розпилювачі: маленькі розпилювачі для води допоможуть охолодити шкіру, створюючи ефект випаровування;
  • сонцезахисні парасольки: під час пересування містом допомагають уникнути нагрівання від прямих сонячних променів;
  • охолоджуючі рушники: спеціальні рушники, які тримають прохолоду тривалий час після змочування водою;
  • охолоджуючі гелеві подушки: подушки, наповнені охолоджуючим гелем, які тримають низьку температуру.

Нагадаємо, Енергоатом достроково запустив черговий ядерний реактор після ремонту та обслуговування, що тепер має значно підсилити енергомережу. 

Також ми писали, що Кабінет міністрів запровадив норму, згідно з якою світло не відключатимуть у прифронтових зонах. Також відключень не буде поблизу кордону з Росією та Білоруссю.

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