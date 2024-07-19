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Графики отключения света на четверг — ослабили ли ограничения в "Укрэнерго"

19 июля 2024 00:09
Анатолий Слюсарь - Редактор
Графики отключения света в Украине сегодня, 19 июля – прогноз «Укрэнерго»
Ремонт линии электропередач. Фото: pixels.com
Анатолий Слюсарь - Редактор

Специалисты Укрэнерго анонсируют на завтра, 19 июля, пятницу очередные отключения электричества. Меры ограничения потребления будут действовать на протяжении всех суток.

Об этом сообщает Укрэнерго в среду, 10 июля в Telegram.

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В ведомстве информируют, что с 00:00 до 9:00 и с 23:00 до 24:00 будут действовать две очереди отключений. А уже с 9:00 до 23:00 облэнерго будут применять три очереди отключений.

Проверить графики отключения света в своем городе или регионе можно по следующим ссылкам:

Действительно ли НАК "Укрэнерго" испытывает терпение людей отключениями

В интервью "Суспільному" глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий пояснил, что все обвинения в так называемом специальном издевательстве над украинцами и экспорте электроэнергии в Европу являются ложью.

"Зачем нам испытывать терпение кого-то, зачем нам выслушивать каждый день или читать комментарии Facebook, где проклинают нас, наших детей и весь коллектив компании?", — говорит он.

"Действительно были короткие периоды, когда был избыток энергии, но это было до обстрелов и тогда излишек могли экспортировать. Сейчас ни один мегаватт не идет на экспорт", — отмечает Кудрицкий.

Как спастись от жары

Конечно, отключение света связано не только с ударами российских оккупантов по энергетической инфраструктуре, но и с жарой. Вот что можно использовать, чтобы спастись от нее:

  • ручные вентиляторы: вентиляторы с механическим приводом, которые нужно крутить вручную, могут обеспечить небольшой поток воздуха;
  • гидрогелевые маски: эти маски содержат охлаждающий гель и надеваются на лицо или шею;
  • водяные распылители: маленькие распылители для воды помогут охладить кожу, создавая эффект испарения;
  • солнцезащитные зонтики: во время передвижения по городу помогают избежать нагрева от прямых солнечных лучей;
  • охлаждающие полотенца: специальные полотенца, держащие прохладу длительное время после смачивания водой;
  • охлаждающие гелевые подушки: подушки, наполненные охлаждающим гелем, удерживающие низкую температуру.

Напомним, Энергоатом досрочно запустил очередной ядерный реактор после ремонта и обслуживания, что теперь должно значительно усилить энергосеть.

Также мы писали, что Кабинет министров ввел норму, согласно которой свет не будет отключен в прифронтовых зонах. Также отключений не будет вблизи границы с Россией и Белоруссией.

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