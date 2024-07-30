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Як відключатимуть світло у наступні три місяці — прогноз Укренерго

30 липня 2024 11:30
Галина Шподарева - редактор
Як відключатимуть світло в наступні три місяці — відповідь Укренерго
Працівники ДТЕК на пошкодженому енергооб'єкті. Фото: ДТЕК
Галина Шподарева - редактор

Українська енергосистема увійшла у відносний баланс. Енергетики очікують, що протягом наступних кількох місяців відключення світла матимуть незначний характер.

Про це заявив радник прем’єр-міністра, член наглядової ради Укренерго Юрій Бойко в ефірі телеканалу Київ24. 

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Радник прем'єр-міністра України з питань енергетики Юрій Бойко заявив, що зараз ситуація в енергосистемі України змінилася на краще. До того ж вщухла спека. 

"Ми увійшли в період, коли генеруючої електрики у системі побільшало. Температура впала. Знизилося споживання. Ми, на жаль, погодозалежні, і сьогодні перебуваємо у відносному балансі", — додав Бойко.

Якщо не буде нових атак на енергосистему, Україна протягом наступних трьох місяців може перебувати у відносному балансі.

"Це означає, що якщо обмеження й будуть виникати, вони нестимуть незначний характер", — пояснив Бойко.

Нагадаємо, в Укренерго заявили, що в Україні покращилася ситуації в енергосистемі завдяки зниженню споживання електроенергії та завершенню ремонту важливих енергогенеруючих потужностей. Наразі застосовуються лише 1-2 черги відключень замість 3-4.

Раніше експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що взимку світло можуть давати лише на 2-3 години на добу.

Тим часом в Укренерго зазначили, що досягнення 100% справедливості при відключеннях електроенергії не завжди можливе через технічні обмеження. Це пов'язано з тим, що енергосистема міст була спроєктована не для рівномірних відключень, що ускладнює їх забезпечення.

сфера енергетики Укренерго енергетика відключення світла світло

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