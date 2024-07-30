Как будут отключать свет в следующие три месяца — ответ Укрэнерго

Работники ДТЭК на поврежденном энергообъекте. Фото: ДТЭК

Украинская энергосистема вошла в относительный баланс. Энергетики ожидают, что в течение следующих нескольких месяцев отключения света будут носить незначительный характер.

Об этом заявил советник премьер-министра, член наблюдательного совета Укрэнерго Юрий Бойко в эфире телеканала Киев24.

Читайте также:

Отключение света — прогноз на три месяца

Советник премьер-министра Украины по вопросам энергетики Юрий Бойко заявил, что сейчас ситуация в энергосистеме Украины изменилась к лучшему. К тому же утихла жара.

"Мы вошли в период, когда генерирующего электричества в системе стало больше. Температура упала. Снизилось потребление. Мы, к сожалению, зависим от погоды, и сегодня находимся в относительном балансе", — добавил Бойко.

Если не будет новых атак на энергосистему, Украина в течение следующих трех месяцев может находиться в относительном балансе.

"Это означает, что если ограничения и будут возникать, они будут нести незначительный характер", — пояснил Бойко.

Напомним, в Укрэнерго заявили, что в Украине улучшилась ситуация в энергосистеме благодаря снижению потребления электроэнергии и завершению ремонта важных энергогенерирующих мощностей. В настоящее время применяются только 1-2 очереди отключений вместо 3-4.

Ранее эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что зимой свет могут давать всего на 2-3 часа в сутки.

Между тем в Укрэнерго отметили, что достижение 100% справедливости при отключениях электроэнергии не всегда возможно из-за технических ограничений. Это связано с тем, что энергосистема городов была спроектирована не для равномерных отключений, что усложняет их обеспечение.