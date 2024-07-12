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Есть существенные положительные изменения — стало известно, когда ожидать улучшения в энергетике

12 июля 2024 20:52
Галина Шподарева - редактор
На следующей неделе ситуация в энергосистеме может улучшиться — прогноз энергетиков
Ремонт энергосетей. Фото: Украинские распределительные сети
Галина Шподарева - редактор

Уже в конце следующей недели ситуация в украинской энергосистеме должна улучшиться. Причина — из ремонта должны выйти сразу несколько генерирующих мощностей.

Об этом заявил и.о. генерального директора АО "Украинские распределительные сети" Артема Мартынюка в эфире телемарафона в пятницу, 12 июля.

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Ряд генерирующих мощностей выходит из ремонта

По словам Мартынюка, улучшения стоит ожидать уже на следующей неделе. Однако точно сказать это будет в начале или в конце — пока нельзя.

"Улучшение, я надеюсь мы почувствуем уже в конце следующей недели. Ряд генерирующих мощностей должен выйти из ремонта. Поэтому на следующей неделе, начало или конец, планируются значительные улучшения в плане дополнительных генерирующих мощностей", — сказал руководитель АО "Украинские распределительные сети". 

Как сообщал эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев, в Украине могут ослабить ограничения энергопотребления сразу после выхода из ремонта части энергооборудования. Ведь большинство энергии в Украине производится на АЭС, часть из которых сейчас находится на техническом обслуживании, что снижает общую генерацию электроэнергии.

Напомним, премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. Однако, по его словам, с 20 июля продолжительность отключений электроснабжения будет сокращена.

Стало известно, что Госэнергонадзор проведет тщательную проверку распределения электроэнергии в разных областях: особое внимание будет обращено на Днепропетровскую область.

Также мы сообщали, что ведущий эксперт по энергетике Михаил Гончар объяснил, могут ли АЭС производить больше электроэнергии.

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