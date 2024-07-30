Кадрові зміни в енергетичних відомствах — Кабмін звільнив 3 посадовців

Засідання Кабміну. Фото: t.me/Denys_Smyhal

На своєму засіданні 30 липня Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження звільнити трьох посадовців. Вони відповідали за енергетику.

Про це повідомили в Telegram-каналі уряду та нардеп Ярослав Железняк.

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Зазначається, що сьогодні звільнили:

Юрія Власенка з посади першого заступника Міненергетики;

Руслана Слободяна з посади голови Державної інспекції енергетичного нагляду;

Назара Танасишина з посади заступника Міністра соціальної політики України.

"Але тут перемоги немає… обидва будуть призначені на нових членів НКРЕКП по квоті Галущенка. Третій, це якраз ексзаступник Немчинов, який отримав підозру від НАБУ", — сказав Железняк.

Скриншот допису Железняка

Наразі відомо, що замість Слободяна тимчасово виконуватиме обов’язки голови Держенергонагляду Анатолій Замулко. Однак кого призначать на місце Власенка — невідомо.

Скриншот допису уряду

Що відомо про Руслана Слободяна

Руслан Слободян з 1997 року працював в Ярмолинецькому РЕМ ВАТ ЕК "Хмельницькобленерго". Там він обіймав посади від майстра виробничої дільниці до директора Ярмолинецького району електричних мереж.

З травня 2011 року по вересень 2021 року був заступником генерального директора та директора технічного АТ "Хмельницькобленерго".

А вже з 14 вересня 2021 року він став головою Держенергонагляду і пробув ним до 30 липня 2024 року.

Що відомо про Юрія Власенка

Юрій Власенко має економічну освіту та є магістром у сфері державного управління.

Упродовж 17 років він займався діяльністю в системі управління енергетичного ринку. Але вже з травня 2021 року став першим заступником міністра енергетики України.

Відомо також, що чиновник входив до складу комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми НКРЕКП, був членом Аукціонного комітету з продажу електроенергії за двосторонніми договорами при Міненергетики.

Нагадаємо, 15 липня Мар'яну Безуглу звільнили з парламентського підкомітету з питань демократичного цивільного контролю. Раніше вона обіймала посаду його очільниці.

Раніше стало відомо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль може піти у відставку, поступившись кріслом глави українського уряду Юлії Свириденко або Олексію Чернишову.

Однак Президент України Володимир Зеленський спростував інформацію про ймовірне звільнення Шмигаля.