Кадрові зміни в енергетичних відомствах — Кабмін звільнив 3 посадовців

Кабмін звільнив низку посадовців енергетичних відомств — що трапилось
На своєму засіданні 30 липня Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження звільнити трьох посадовців. Вони відповідали за енергетику.
Про це повідомили в Telegram-каналі уряду та нардеп Ярослав Железняк.
Кадрові зміни в енергетичних відомствах
Зазначається, що сьогодні звільнили:
- Юрія Власенка з посади першого заступника Міненергетики;
- Руслана Слободяна з посади голови Державної інспекції енергетичного нагляду;
- Назара Танасишина з посади заступника Міністра соціальної політики України.
"Але тут перемоги немає… обидва будуть призначені на нових членів НКРЕКП по квоті Галущенка. Третій, це якраз ексзаступник Немчинов, який отримав підозру від НАБУ", — сказав Железняк.
Наразі відомо, що замість Слободяна тимчасово виконуватиме обов’язки голови Держенергонагляду Анатолій Замулко. Однак кого призначать на місце Власенка — невідомо.
Що відомо про Руслана Слободяна
Руслан Слободян з 1997 року працював в Ярмолинецькому РЕМ ВАТ ЕК "Хмельницькобленерго". Там він обіймав посади від майстра виробничої дільниці до директора Ярмолинецького району електричних мереж.
З травня 2011 року по вересень 2021 року був заступником генерального директора та директора технічного АТ "Хмельницькобленерго".
А вже з 14 вересня 2021 року він став головою Держенергонагляду і пробув ним до 30 липня 2024 року.
Що відомо про Юрія Власенка
Юрій Власенко має економічну освіту та є магістром у сфері державного управління.
Упродовж 17 років він займався діяльністю в системі управління енергетичного ринку. Але вже з травня 2021 року став першим заступником міністра енергетики України.
Відомо також, що чиновник входив до складу комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми НКРЕКП, був членом Аукціонного комітету з продажу електроенергії за двосторонніми договорами при Міненергетики.
Нагадаємо, 15 липня Мар'яну Безуглу звільнили з парламентського підкомітету з питань демократичного цивільного контролю. Раніше вона обіймала посаду його очільниці.
Раніше стало відомо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль може піти у відставку, поступившись кріслом глави українського уряду Юлії Свириденко або Олексію Чернишову.
Однак Президент України Володимир Зеленський спростував інформацію про ймовірне звільнення Шмигаля.
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