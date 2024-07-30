Кадровые изменения в энергетических ведомствах — Кабмин уволил 3 чиновника

Заседание Кабмина. Фото: t.me/Denys_Smyhal

На своем заседании 30 июля Кабинет Министров Украины принял распоряжение уволить трех должностных лиц. Они отвечали за энергетику.

Об этом сообщили в Telegram-канале правительства и нардеп Ярославе Железняк.

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Отмечается, что сегодня уволили:

Юрия Власенко с должности первого заместителя Минэнергетики;

Руслана Слободяна с должности главы Государственной инспекции энергетического надзора;

Назара Танасишина с должности заместителя Министра социальной политики Украины.

"Но здесь победы нет… оба будут назначены на новых членов НКРЭКУ по квоте Галущенко. Третий, это как раз эксзаместитель Немчинов, получивший подозрение от НАБУ", — сказал Железняк.

Скриншот сообщения Железняка

Известно, что вместо Слободяна будет временно исполнять обязанности главы Госэнергонадзора Анатолий Замулко. Однако кого назначат на место Власенко — неизвестно.

Скриншот сообщения правительства

Что известно о Руслане Слободяне

Руслан Слободян с 1997 года работал в Ярмолинецком РЭС ОАО ЭК "Хмельницкоблэнерго". Там он занимал должности от мастера производственного участка до директора Ярмолинецкого района электрических сетей.

С мая 2011-го по сентябрь 2021 года был заместителем генерального директора и директора технического АО "Хмельницкоблэнерго".

А уже с 14 сентября 2021 года он стал главой Госэнергонадзора и пробыл им до 30 июля 2024 года.

Что известно о Юрии Власенко

Юрий Власенко имеет экономическое образование и является магистром в сфере государственного управления.

За 17 лет он занимался деятельностью в системе управления энергетического рынка. Но уже с мая 2021-го стал первым заместителем министра энергетики Украины.

Известно также, что чиновник входил в состав комиссии по оценке коррупционных рисков и мониторингу выполнения антикоррупционной программы НКРЭКУ, являлся членом Аукционного комитета по продаже электроэнергии по двусторонним договорам при Минэнергетики.

Напомним, 15 июля Марьяна Безугла была уволена из парламентского подкомитета по вопросам демократического гражданского контроля. Раньше она занимала должность его руководительницы.

Ранее стало известно, что премьер-министр Украины Денис Шмиыгаль может уйти в отставку, уступив кресло главы украинского правительства Юлию Свириденко или Алексею Чернышеву.

Однако Президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию о вероятном увольнении Шмыгаля.