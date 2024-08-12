Коррупция в Украине — замминистра энергетики Хейла уволен

Кабмин уволил пойманного на взятке замминистра энергетики Хейло
Скандальный замминистра энергетики Украины Александр Хейло уволен с должности. Недавно чиновник был пойман на взятке в размере полумиллиона долларов.
Об этом заявил постпред Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук в понедельник, 12 августа.
Что предшествовало
Напомним, что сегодня силовики СБУ задержали Хейло, изъяв у него часть полученной им взятки. Чиновник пообещал руководителям госпредприятий Львовско-Волынского угольного бассейна беспрепятственно передать уникальное и дефицитное горнодобывающее оборудование из шахт Покровского региона Донецкой области.
К своей незаконной деятельности чиновник привлек трех сообщников:
- частного энерготрейдера,
- руководителя энергетической компании из Николаевской области,
- руководителя добывающего предприятия из Донецкой области.
Всем четырем задержанным сообщено о подозрении за принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, им грозит 12 лет лишения свободы.
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