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Кабмин уволил пойманного на взятке замминистра энергетики Хейло

12 августа 2024 11:41
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор
Коррупция в Украине — замминистра энергетики Хейла уволен
Силовики СБУ задерживают Александра Хейла. Фото: СБУ
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор

Скандальный замминистра энергетики Украины Александр Хейло уволен с должности. Недавно чиновник был пойман на взятке в размере полумиллиона долларов.

Об этом заявил постпред Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук в понедельник, 12 августа.

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Скриншот сообщения Мельничука

Что предшествовало

Напомним, что сегодня силовики СБУ задержали Хейло, изъяв у него часть полученной им взятки. Чиновник пообещал руководителям госпредприятий Львовско-Волынского угольного бассейна беспрепятственно передать уникальное и дефицитное горнодобывающее оборудование из шахт Покровского региона Донецкой области.

минэнерго хейл арест
Изъятые деньги у Хейло. Источник: СБУ

К своей незаконной деятельности чиновник привлек трех сообщников:

  • частного энерготрейдера,
  • руководителя энергетической компании из Николаевской области,
  • руководителя добывающего предприятия из Донецкой области.

Всем четырем задержанным сообщено о подозрении за принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, им грозит 12 лет лишения свободы.

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12:08 В Белгородской области объявили добровольную эвакуацию из одного из районов — какая причина

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