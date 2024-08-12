Коррупция в Украине — замминистра энергетики Хейла уволен

Силовики СБУ задерживают Александра Хейла. Фото: СБУ

Скандальный замминистра энергетики Украины Александр Хейло уволен с должности. Недавно чиновник был пойман на взятке в размере полумиллиона долларов.

Об этом заявил постпред Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук в понедельник, 12 августа.

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Скриншот сообщения Мельничука

Что предшествовало

Напомним, что сегодня силовики СБУ задержали Хейло, изъяв у него часть полученной им взятки. Чиновник пообещал руководителям госпредприятий Львовско-Волынского угольного бассейна беспрепятственно передать уникальное и дефицитное горнодобывающее оборудование из шахт Покровского региона Донецкой области.

Изъятые деньги у Хейло. Источник: СБУ

К своей незаконной деятельности чиновник привлек трех сообщников:

частного энерготрейдера,

руководителя энергетической компании из Николаевской области,

руководителя добывающего предприятия из Донецкой области.

Всем четырем задержанным сообщено о подозрении за принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, им грозит 12 лет лишения свободы.