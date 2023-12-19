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Киву повісткою викликали до суду

19 грудня 2023 15:11
- Яна Катасонова
Яна Катасонова
редактор
Киву повісткою викликали до суду
Ілля Кива. Фото: Громадське ТБ
- Яна Катасонова
Яна Катасонова
редактор

Колишнього нардепа Іллю Киву, який був знайдений мертвим у російському Підмосков'ї, викликали до суду. Йому надіслали повістку, датовану 13 грудня 2023 року.

Повістка опублікована на сайті Офісу генпрокурора, повідомляє Радіо Свобода.

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Екснардепа викликають до Личаківського районного суду Львова, він мусить з'явитися 27 грудня о 14:00.

Кива запрошується до суду в якості обвинуваченого в кримінальному провадженні. Подробиці справи не уточнюються.

Повістка містить адресу проживання Киви в Києві, печатку канцелярії та підпис судді Назарія Нора.

Нагадаємо, 6 грудня російські ЗМІ повідомили про смерть колишнього українського народного депутата Іллі Киви

Згодом ліквідацію зрадника підтвердили в Службі безпеки України. Там зазначили, що це вбивство нардепа стало черговою спецоперацією призначенців СБУ. 

Пізніше у мережі з'явилися відео від СБУ з місця смерті нардепа у Підмосков'ї.

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