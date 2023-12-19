Киву повісткою викликали до суду
Колишнього нардепа Іллю Киву, який був знайдений мертвим у російському Підмосков'ї, викликали до суду. Йому надіслали повістку, датовану 13 грудня 2023 року.
Повістка опублікована на сайті Офісу генпрокурора, повідомляє Радіо Свобода.
Киву запрошують взяти участь у судовому засіданні
Екснардепа викликають до Личаківського районного суду Львова, він мусить з'явитися 27 грудня о 14:00.
Кива запрошується до суду в якості обвинуваченого в кримінальному провадженні. Подробиці справи не уточнюються.
Повістка містить адресу проживання Киви в Києві, печатку канцелярії та підпис судді Назарія Нора.
Нагадаємо, 6 грудня російські ЗМІ повідомили про смерть колишнього українського народного депутата Іллі Киви.
Згодом ліквідацію зрадника підтвердили в Службі безпеки України. Там зазначили, що це вбивство нардепа стало черговою спецоперацією призначенців СБУ.
Пізніше у мережі з'явилися відео від СБУ з місця смерті нардепа у Підмосков'ї.
Читайте Новини.LIVE!