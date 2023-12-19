Киву повесткой вызвали в суд
Бывшего нардепа Илью Киву, найденного мертвым в российском Подмосковье, вызвали в суд. Ему прислали повестку, датированную 13 декабря 2023 года.
Повестка опубликована на сайте Офиса генпрокурора, сообщает Радио Свобода.
Киву приглашают принять участие в судебном заседании
Экснардепа вызывают в Лычаковский районный суд Львова, он должен явиться 27 декабря в 14:00.
Кива приглашается в суд в качестве обвиняемого в уголовном производстве. Подробности дела не уточняются.
Повестка содержит адрес его проживания в Киеве, печать канцелярии и подпись судьи Назария Нора.
Напомним, 6 декабря российские СМИ сообщили о смерти бывшего украинского народного депутата Ильи Кивы.
Впоследствии ликвидацию предателя подтвердили в Службе безопасности Украины. Там отметили, что убийство нардепа стало очередной спецоперацией назначенцев СБУ.
Позже в сети появилось видео от СБУ с места смерти нардепа в Подмосковье.
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