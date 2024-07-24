Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Билетов будет больше — Укрзализныця увеличила количество рейсов на популярное направление arrow

Билетов будет больше — Укрзализныця увеличила количество рейсов на популярное направление

24 июля 2024 14:44
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор
Интерсити из Киева в Одессу - Укрзализныця добавила рейсы
Поезда. Фото: Укрзализныця
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор

Укрзализныця увеличила количество рейсов Интерсити Киев — Одесса. Компания сделала это из-за высокого спроса.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

Читайте также:

Маршрут Киев — Одесса: когда будут дополнительные поезда и график движения

В связи с высоким спросом на направление Киев — Одесса, Укрзализныця решила увеличить количество мест в пиковый сезон. Две недели назад был запущен Интерсити № 761/762 по маршруту Киев — Одесса, и за это время наблюдается устойчивый интерес пассажиров к этому маршруту.

Следовательно, Интерсити в Одессу будет курсировать дополнительно 24 и 30 июля, а также 1, 7, 13, 15, 21, 27 и 29 августа по следующему графику:

• отправление из Киева в 06:03, прибытие в Одессу в 13:34;

• обратный рейс из Одессы будет отправляться в 14:20, прибытие в Киев в 21:54.

В эти дни на маршруте будет курсировать поезд украинского производства Тарпан, что позволит увеличить количество мест в этом направлении на 50% по сравнению с обычными рейсами.

Отметим, что билеты на все рейсы доступны в приложении Укрзализныци, на сайте, в чат-боте и в кассах вокзалов.

Напомним, пассажиры Укрзализныци выражают недовольство усложнением процесса приобретения билетов на популярные маршруты. Представители компании отмечают, что это обусловлено значительным ростом спроса в пиковый сезон.

Ранее мы сообщали, что в поезде "Запорожье — Ужгород" во вторник, 16 июля, из-за жары умерла женщина.

Также мы писали, что Укрзализныця увеличила количество рейсов с женскими купе. Билеты на поезда с такими вагонами можно приобрести с 13 июля.

Киев Одесса поездки Укрзализныця путешествие поезда поезд

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

12 июля 2024
Новость с фото

03:15 Успейте до сентября — эти деревья нужно обрезать летом для хорошего урожая

00:15Свет на несколько часов — о каких сильных ограничениях Укрэнерго предупреждает потребителей сегодня

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

11 июля 2024

22:13 Что делать тем, кому исполнилось 60 в период обновления военно-учетных данных

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом

15 июля 2024

12:58 В Днепр-1 назвали людей, которые виноваты в ликвидации клуба