Интерсити из Киева в Одессу - Укрзализныця добавила рейсы

Билетов будет больше — Укрзализныця увеличила количество рейсов на популярное направление
Укрзализныця увеличила количество рейсов Интерсити Киев — Одесса. Компания сделала это из-за высокого спроса.
Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.
Маршрут Киев — Одесса: когда будут дополнительные поезда и график движения
В связи с высоким спросом на направление Киев — Одесса, Укрзализныця решила увеличить количество мест в пиковый сезон. Две недели назад был запущен Интерсити № 761/762 по маршруту Киев — Одесса, и за это время наблюдается устойчивый интерес пассажиров к этому маршруту.
Следовательно, Интерсити в Одессу будет курсировать дополнительно 24 и 30 июля, а также 1, 7, 13, 15, 21, 27 и 29 августа по следующему графику:
• отправление из Киева в 06:03, прибытие в Одессу в 13:34;
• обратный рейс из Одессы будет отправляться в 14:20, прибытие в Киев в 21:54.
В эти дни на маршруте будет курсировать поезд украинского производства Тарпан, что позволит увеличить количество мест в этом направлении на 50% по сравнению с обычными рейсами.
Отметим, что билеты на все рейсы доступны в приложении Укрзализныци, на сайте, в чат-боте и в кассах вокзалов.
Напомним, пассажиры Укрзализныци выражают недовольство усложнением процесса приобретения билетов на популярные маршруты. Представители компании отмечают, что это обусловлено значительным ростом спроса в пиковый сезон.
Ранее мы сообщали, что в поезде "Запорожье — Ужгород" во вторник, 16 июля, из-за жары умерла женщина.
Также мы писали, что Укрзализныця увеличила количество рейсов с женскими купе. Билеты на поезда с такими вагонами можно приобрести с 13 июля.
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