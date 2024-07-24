Интерсити из Киева в Одессу - Укрзализныця добавила рейсы

Поезда. Фото: Укрзализныця

Укрзализныця увеличила количество рейсов Интерсити Киев — Одесса. Компания сделала это из-за высокого спроса.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

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В связи с высоким спросом на направление Киев — Одесса, Укрзализныця решила увеличить количество мест в пиковый сезон. Две недели назад был запущен Интерсити № 761/762 по маршруту Киев — Одесса, и за это время наблюдается устойчивый интерес пассажиров к этому маршруту.

Следовательно, Интерсити в Одессу будет курсировать дополнительно 24 и 30 июля, а также 1, 7, 13, 15, 21, 27 и 29 августа по следующему графику:

• отправление из Киева в 06:03, прибытие в Одессу в 13:34;

• обратный рейс из Одессы будет отправляться в 14:20, прибытие в Киев в 21:54.

В эти дни на маршруте будет курсировать поезд украинского производства Тарпан, что позволит увеличить количество мест в этом направлении на 50% по сравнению с обычными рейсами.

Отметим, что билеты на все рейсы доступны в приложении Укрзализныци, на сайте, в чат-боте и в кассах вокзалов.

Напомним, пассажиры Укрзализныци выражают недовольство усложнением процесса приобретения билетов на популярные маршруты. Представители компании отмечают, что это обусловлено значительным ростом спроса в пиковый сезон.

Ранее мы сообщали, что в поезде "Запорожье — Ужгород" во вторник, 16 июля, из-за жары умерла женщина.

Также мы писали, что Укрзализныця увеличила количество рейсов с женскими купе. Билеты на поезда с такими вагонами можно приобрести с 13 июля.