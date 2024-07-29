Верховна Рада України - скандальні відпустки ВР у серпні

Пуста Верховна Рада. Фото: з відкритих джерел

Скандал з канікулами у Верховній Раді обговорювали цілий тиждень, керівництво парламенту заявило, що ніякого відпочинку немає, а деякі нардепи публічно виступили — Рада не працює. На офіційному сайті ВРУ можна переглянути всі планові засідання комітетів — і станом на ранок 29 липня лише один комітет з двадцяти трьох запланував засідання на серпень, інші — ні.

Детальніше — в матеріалі Новини.LIVE.

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Коли голова парламенту Руслан Стефанчук спростував інформацію про канікули в Раді, то заявив — серед роботи в нардепів є не лише пленарні засідання, а й комітети. Їх наразі 23, в кожного свій сайт і порядок денний.

Новини.LIVE зранку 29 липня переглянуло план роботи кожного комітету і лише один із них запланував робочу зустріч у серпні. Інші — ні.

Пустий календар запланованої роботи комітетів ВРУ. Фото: скриншот

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Кількість запланованих засідань на серпень:

Комітет з питань аграрної та земельної політики — 0,

Комітет з питань антикорупційної політики — 0,

Комітет з питань бюджету — 0,

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики — 0,

Комітет з питань екологічної політики та природокористування — 0,

Комітет з питань економічного розвитку — засідання 1 серпня,

Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг — 0,

Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування — 0,

Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва — 0,

Комітет з питань інтеграції України до Європейського Союзу — 0,

Комітет з питань молоді і спорту — 0,

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки — 0,

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування — 0,

Комітет з питань освіти, науки та інновацій — 0,

Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин — 0,

Комітет з питань правової політики — 0,

Комітет з питань правоохоронної діяльності — 0,

Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України — 0,

Комітет з питань свободи слова — 0,

Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів — 0,

Комітет з питань транспорту та інфраструктури — 0,

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики — 0,

Комітет з питань цифрової трансформації — 0.

Згідно з календарем, лише Комітет з питань економічного розвитку матиме засідання 1 серпня. До цього комітету входить 15 народних депутатів.

Заплановане засідання Комітету з питань економічного розвитку. Фото: скриншот

Комітет з питань економічного розвитку. Фото: скриншот

Додамо, що огляд пленарних засідань видання робило станом на 12:00 29 липня. Можливо, пізніше його буде змінено і нардепи спланують свою роботу інакше.

Нагадаємо, що голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що заява про те, що нібито Рада пішла "на канікули", — не відповідає дійсності. За його словами, з початку повномасштабної війни Парламент працює у режимі єдиного засідання.

Він зазначив, що робота у сесійній залі — не єдиний вид діяльності народних депутатів. Крім того, кожен з них працює у комітетах (де готуються закони для голосування у залі).

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