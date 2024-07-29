Верховная Рада Украины – скандальные отпуска ВР в августе

Пустая Верховная Рада. Фото: из открытых источников

Скандал с каникулами в Верховной Раде обсуждали целую неделю, руководство парламента заявило, что никакого отдыха нет, а некоторые нардепы публично выступили — Рада не работает. На официальном сайте ВРУ можно посмотреть все плановые заседания комитетов — и по состоянию на утро 29 июля только один комитет из двадцати трех запланировал заседание на август, другие — нет.

Детальнее — в материале Новини.LIVE.

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Когда глава парламента Руслан Стефанчук опроверг информацию о каникулах в Раде, то заявил — среди работы у нардепов есть не только пленарные заседания, но и комитеты. Их сейчас 23, у каждого свой сайт и повестка дня.

Новини.LIVE утром 29 июля пересмотрело план работы каждого комитета и только один из них запланировал рабочую встречу в августе. Другие — нет.

Пустой календарь планируемой работы комитетов ВРУ. Фото: скриншот

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Количество запланированных заседаний на август:

Комитет по вопросам аграрной и земельной политики — 0,

Комитет по вопросам антикоррупционной политики — 0,

Комитет по вопросам бюджета — 0,

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики — 0,

Комитет по вопросам экологической политики и природопользования — 0,

Комитет по вопросам экономического развития — заседание 1 августа,

Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг — 0,

Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования — 0,

Комитет по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству — 0,

Комитет по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз — 0,

Комитет по вопросам молодежи и спорта — 0,

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки — 0,

Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства — 0,

Комитет по вопросам образования, науки и инноваций — 0,

Комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений — 0,

Комитет по вопросам правовой политики — 0,

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности — 0,

Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины — 0,

Комитет по вопросам свободы слова — 0,

Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов — 0,

Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры — 0,

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики

Комитет по цифровой трансформации — 0.

Согласно календарю, только у Комитета по вопросам экономического развития будет заседание 1 августа. В этот комитет входит 15 народных депутатов.

Запланировано заседание Комитета по экономическому развитию. Фото: скриншот

Комитет по экономическому развитию. Фото: скриншот

Добавим, что осмотр пленарных заседаний издание провело по состоянию на 12:00 29 июля. Возможно, позже он будет изменен и нардепы спланируют свою работу иначе.

Напомним, что председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что заявление о том, что якобы Рада ушла "на каникулы", не соответствует действительности. По его словам, с начала полномасштабной войны парламент работает в режиме единого заседания.

Он отметил, что работа в сессионном зале — не единственный вид деятельности народных депутатов. Кроме того, каждый из них работает в комитетах (где готовятся законы по голосованию в зале).

Ранее Новини.LIVE писало, кто из нардепов за время войны попался с поличным, отдыхая за границей.