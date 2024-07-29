Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Только один комитет из 23 решил работать в августе — что происходит с прогулами в Раде arrow

Только один комитет из 23 решил работать в августе — что происходит с прогулами в Раде

29 июля 2024 12:55
Антонина Карташева - Журналистка
Антонина Карташева
Журналистка
Верховная Рада Украины – скандальные отпуска ВР в августе
Пустая Верховная Рада. Фото: из открытых источников
Антонина Карташева - Журналистка
Антонина Карташева
Журналистка

Скандал с каникулами в Верховной Раде обсуждали целую неделю, руководство парламента заявило, что никакого отдыха нет, а некоторые нардепы публично выступили — Рада не работает. На официальном сайте ВРУ можно посмотреть все плановые заседания комитетов — и по состоянию на утро 29 июля только один комитет из двадцати трех запланировал заседание на август, другие — нет.

Детальнее — в материале Новини.LIVE.

Читайте также:

Заседание комитетов ВРУ

Когда глава парламента Руслан Стефанчук опроверг информацию о каникулах в Раде, то заявил — среди работы у нардепов есть не только пленарные заседания, но и комитеты. Их сейчас 23, у каждого свой сайт и повестка дня.

Новини.LIVE утром 29 июля пересмотрело план работы каждого комитета и только один из них запланировал рабочую встречу в августе. Другие — нет.

Календарь работы комитета ВР
Пустой календарь планируемой работы комитетов ВРУ. Фото: скриншот
​​

Количество запланированных заседаний на август:

  • Комитет по вопросам аграрной и земельной политики — 0,
  • Комитет по вопросам антикоррупционной политики — 0,
  • Комитет по вопросам бюджета — 0,
  • Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики — 0,
  • Комитет по вопросам экологической политики и природопользования — 0,
  • Комитет по вопросам экономического развития — заседание 1 августа,
  • Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг — 0,
  • Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования — 0,
  • Комитет по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству — 0,
  • Комитет по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз — 0,
  • Комитет по вопросам молодежи и спорта — 0,
  • Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки — 0,
  • Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства — 0,
  • Комитет по вопросам образования, науки и инноваций — 0,
  • Комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений — 0,
  • Комитет по вопросам правовой политики — 0,
  • Комитет по вопросам правоохранительной деятельности — 0,
  • Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины — 0,
  • Комитет по вопросам свободы слова — 0,
  • Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов — 0,
  • Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры — 0,
  • Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики
  • Комитет по цифровой трансформации — 0.

Согласно календарю, только у Комитета по вопросам экономического развития будет заседание 1 августа. В этот комитет входит 15 народных депутатов.

Комитет по вопросам экономики
Запланировано заседание Комитета по экономическому развитию. Фото: скриншот
Состав комитета по экономике
Комитет по экономическому развитию. Фото: скриншот

Добавим, что осмотр пленарных заседаний издание провело по состоянию на 12:00 29 июля. Возможно, позже он будет изменен и нардепы спланируют свою работу иначе.

Напомним, что председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что заявление о том, что якобы Рада ушла "на каникулы", не соответствует действительности. По его словам, с начала полномасштабной войны парламент работает в режиме единого заседания.

Он отметил, что работа в сессионном зале — не единственный вид деятельности народных депутатов. Кроме того, каждый из них работает в комитетах (где готовятся законы по голосованию в зале).

Ранее Новини.LIVE писало, кто из нардепов за время войны попался с поличным, отдыхая за границей.

Верховная Рада Руслан Стефанчук закон работа народные депутаты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

25 июля 2024

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ