Лубинец рассказал, сколько украинцев сейчас в плену в России

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: РБК-Украина

Более 14 тысяч украинских граждан по-прежнему находятся в российском плену. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что работа по их возвращению является самой сложной.

Об этом Лубинец рассказал в комментарии "Интерфакс-Украина".

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"Возвращая три категории граждан Украины — это дети, военнопленные, гражданские — именно в отношении гражданских это самая сложная работа", — сказал Уполномоченный ВР.

По словам Лубинца, в случае гражданских речь идет именно о возвращении, а не обмене — это самое сложное, поскольку каких-либо дополнительных влияний на Россию в Украины напрямую нет.

"У нас нет даже юридической базы, на основании которой нам можно проводить этот процесс", — уточнил он.

Также Украина прилагает все усилия для возвращения почти 20 тыс. детей и десятков тысяч людей, которые считаются пропавшими без вести.

Напомним, 28 июня из российского плена удалось вернуть десять гражданских украинцев. Среди них был заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял.

Также Зеленский опубликовал фото возвращения украинцев из российского плена.

Кроме того, вчера обменяли научную сотрудницу художественного музея в Горловке Елену Пех, находившуюся в плену шесть лет.