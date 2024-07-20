Убийство Ирины Фарион — дочь экс-нардепки стала на коленях на месте, где застрелили ее маму

Языковед Ирина Фарион. Фото: vechirniy.kyiv.ua

В течение дня во Львове украинцы приносят цветы и лампадки на место убийства языковеда Ирины Фарион. Среди людей заметили и дочь экс-нардепа, сидевшую на коленях на том же месте, где вчера, 19 июля, застрелили ее маму.

Об этом сообщили в ТСН в субботу, 20 июля.

Читайте также:

Убийство Ирины Фарион

В пятницу, 19 июля, неизвестный выстрелил в экс-нардепа и языковеда Ирину Фарион возле ее дома во Львове. Впоследствии женщину прооперировали, но жизнь спасти не удалось — Фарион умерла в больнице в тот же день.

Сегодня в течение дня люди несут цветы и лампадки на место преступления. На видео видно, как дочь общественного деятеля стала на колени на том месте, где накануне выстрелили в ее мать.

"Я пока ничего не могу сказать", — сказала дочь погибшей.

Напомним, прощание с языковедом Ириной Фарион состоится во Львове. Похоронят профессора на Лычаковском кладбище.

Мы сообщали, что расследование убийства Ирины Фарион продолжается, привлечены все необходимые силы полиции и Службы безопасности Украины. Рассматриваются все возможные версии, включая версию, ведущую в Россию.