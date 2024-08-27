Шмыгаль поделился успехами в сфере ВПК – что Украина может производить самостоятельно из оружия

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Украина увеличила свою способность производства оружия в несколько десятков, а то и несколько сотен раз. Некоторые виды оружия производятся полностью исключительно из украинских компонентов, что позволяет не пользоваться помощью партнеров.

Об этом заявил 27 августа Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время форума " Украина 2024. Независимость ".

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По словам Шмыгаля, некоторые виды оружия удалось производить в десять раз, а то и в сотни раз больше . Украинские производители способны производить даже запасные части, платы и другие компоненты для БпЛА.

"Мы действительно в разы кое-где в десятки, кое-где в сотни раз подняли способность производства. Мы все видим сколько дронов сегодня производит Украина. Многие производители дронов локализованы и составляют 98%. Я лично посещал большое количество украинских производителей дронов от плат до запасных частей — все производится в Украине", — рассказал Шмыгаль.

Также должностное лицо отметил, что наращивание собственного производства оружия позволяет минимизировать закупку необеденных товаров у международных партнеров.

"Чрезвычайно малый процент закупается от наших партнеров, а это весомый результат. Это рынок, который мы открыли уже во время войны, рынок дронов. Сегодня Украина уже производит и поставляет более 1 млн дронов. Мы продолжаем наращивание. Второй шаг, который мы сделали — мы открыли рынок собственных боеприпасов для дронов. Также соответствующее законодательство и соответствующие постановления, принятые Кабмином нашим парламентом, позволяют развивать этот рынок", — подытожил Шмыгаль.

В развитие украинской оборонной промышленности вложили уже сотни миллиардов гривен. Это позволило расширить производство на все нужды войска. Вспомнил Шмигаль и о новых образцах вооружения, намекая на новейшую ракету-дрон "Паляница".

"Мы действительно сегодня имеем украинское оружие победы. Во всех направлениях — от украинской артиллерии до исключительно украинских дронов, а также тех продуктов, которые презентовал Президент Украины буквально на День Независимости", — сказал чиновник.