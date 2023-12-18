Мобілізація жінок, хто цілить в Залужного та як закриють рота Орбану — ефір Новини.LIVE

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Новий гість ефіру Вечір.LIVE — політолог Вадим Карасьов. Тема ефіру — жіноча мобілізація, хто взяв на приціл Валерія Залужного та як закриють рота прем'єру Угорщини Віктору Орбану.

Переглянути ефір можна о 18:00 за посиланням.

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Ефір Вечір.LIVE з Вадимом Карасьовим

Теми дискусії з ведучою каналу Ланою Шевчук:

знайдений у кабінеті Залужного пристрій для прослуховування;

новий законопроєкт щодо змін мобілізації;

призов жінок;

позбавлення Угорщини права голосу в ЄС.

Нагадаємо, що постраждалі від теракту на Закарпатті досі залишаються в лікарні.

Водночас на Банковій анонсували підсумкову пресконференцію Володимира Зеленського.