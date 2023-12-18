Мобілізація жінок, хто цілить в Залужного та як закриють рота Орбану — ефір Новини.LIVE
18 грудня 2023 17:58
Колаж Новини.LIVE
Новий гість ефіру Вечір.LIVE — політолог Вадим Карасьов. Тема ефіру — жіноча мобілізація, хто взяв на приціл Валерія Залужного та як закриють рота прем'єру Угорщини Віктору Орбану.
Переглянути ефір можна о 18:00 за посиланням.
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Теми дискусії з ведучою каналу Ланою Шевчук:
- знайдений у кабінеті Залужного пристрій для прослуховування;
- новий законопроєкт щодо змін мобілізації;
- призов жінок;
- позбавлення Угорщини права голосу в ЄС.
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