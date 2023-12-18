Мобилизация женщин, кто целится в Залужного и как закроют рот Орбану — эфир Новини.LIVE

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Новый гость эфира Вечір.LIVE — политолог Вадим Карасев. Тема эфира — женская мобилизация, кто взял на прицел Валерия Залужного и как закроют рот премьеру Венгрии Виктору Орбану.

Посмотреть эфир можно в 18:00 по ссылке.

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Эфир Вечір.LIVE с Вадимом Карасевым

Темы дискуссии с ведущей канала Ланой Шевчук:

найденное в кабинете Залужного устройство для прослушивания;

новый законопроект по изменениям мобилизации;

призыв женщин;

лишение Венгрии права голоса в ЕС.

Напомним, что пострадавшие от теракта в Закарпатье до сих пор остаются в больнице.

В то же время на Банковой анонсировали итоговую пресс-конференцию Владимира Зеленского.