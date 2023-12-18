Мобилизация женщин, кто целится в Залужного и как закроют рот Орбану — эфир Новини.LIVE
18 декабря 2023 17:58
Коллаж Новини.LIVE
Новый гость эфира Вечір.LIVE — политолог Вадим Карасев. Тема эфира — женская мобилизация, кто взял на прицел Валерия Залужного и как закроют рот премьеру Венгрии Виктору Орбану.
Посмотреть эфир можно в 18:00 по ссылке.
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Темы дискуссии с ведущей канала Ланой Шевчук:
- найденное в кабинете Залужного устройство для прослушивания;
- новый законопроект по изменениям мобилизации;
- призыв женщин;
- лишение Венгрии права голоса в ЕС.
Напомним, что пострадавшие от теракта в Закарпатье до сих пор остаются в больнице.
В то же время на Банковой анонсировали итоговую пресс-конференцию Владимира Зеленского.
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