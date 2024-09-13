МАГАТЭ посетило одну из поврежденных украинских электроподстанций

Мониторинговая миссия. Иллюстративное фото: Энергоатом

Работники МАГАТЭ в четверг, 12 сентября, впервые посетили одну из электроподстанций Укрэнерго. Визит прошел в рамках их работы на высоковольтных подстанциях системы передачи.

Об этом сообщила пресс-служба МАГАТЭ в пятницу, 13 сентября.

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Визит МАГАТЭ на электроподстанцию

"Команда МАГАТЭ на Хмельницкой, Ровенской, Южноукраинской АЭС и Чернобыльской площадке сообщила, что ядерная и физическая ядерная безопасность поддерживается", — говорится в заявлении агентства.

В то же время в Укрэнерго отметили, что вчера мониторинговая миссия МАГАТЭ посетила одну из подстанций, которая была внесена в список ключевых в контексте обеспечения безопасной работы АЭС. Так, "киевская" команда заметила повреждения от российской атаки, но подчеркнула, что после ремонта подстанция вернулась на полную мощность.

"Оценка состояния подстанций является важным элементом нашей работы в Украине, поскольку безопасность работы АЭС зависит от стабильного подключения к сети", — заявил директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.