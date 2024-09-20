МЗС відреагувала на заяву Сікорського щодо статусу Автономної Республіки Крим

МЗС України. Фото: РБК-Україна

МЗС України відреагувало на пропозицію глави МЗС Польщі Радослава Сікорського щодо Криму. У міністерстві заявили, що територіальна цілісність України не підлягає обговоренню.

Про це повідомила пресслужба МЗС у четвер, 19 вересня.

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Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запропонував передати Крим під мандат ООН для проведення там "чесного референдуму".

МЗС України заявило, що територіальна цілісність України не може бути предметом компромісів чи обговорень.

"Крим — це Україна. Крапка. Крим — це центр ваги європейської архітектури безпеки. Її повноцінне відновлення можливе лише після повної деокупації всієї території України, включно з українським півостровом", — зазначили у міністерстві.

МЗС також закликало міжнародних партнерів продовжувати підтримку України, щоб примусити Росію вивести війська та своє озброєння з усієї суверенної території України та відновити її територіальну цілісність.

"Всі зусилля мають бути спрямовані на те, щоб швидше досягти цих цілей, а не задовольняти, у той чи інший спосіб, апетити Кремля за рахунок інтересів України і міжнародного права", — йдеться у повідомленні.

У міністерстві додали, що Президент України Володимир Зеленський у рамках Формули миру запропонував чітке бачення досягнення миру для України та світу.

"Запрошуємо всіх, хто поважає міжнародне право та Статут ООН, доєднатися до зусиль зі впровадження Формули миру як єдиного шляху до відновлення справедливого та сталого миру в Європі", — підсумували у МЗС.

Коментар МЗС. Фото: скриншот

Реакції посадовців на пропозицію Сікорського

Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак також відреагував на пропозицію Сікорського щодо Криму.

"Крим — це Україна. Росія порушила міжнародне право і має відповідати за це", — наголосив Єрмак.

Різко відреагував на заяву і керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

"Щодо заяв деяких польських політиків про Крим... Давайте все ж проведемо референдум в Królewiec — себто в Калінінграді. Спробуємо?" — сказав Коваленко.