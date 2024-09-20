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МИД отреагировало на заявление Сикорского о статусе Крыма

20 сентября 2024 00:01
Валерия Барановская - редактор
МИД отреагировало на заявление Сикорского о статусе Автономной Республики Крым
МИД Украины. Фото: РБК-Украина
Валерия Барановская - редактор

МИД Украины отреагировало на предложение главы МИД Польши Радослава Сикорского по Крыму. В министерстве заявили, что территориальная целостность Украины не подлежит обсуждению.

Об этом сообщила пресс-служба МИД в четверг, 19 сентября.

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Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил передать Крым под мандат ООН для проведения там "честного референдума".

МИД Украины заявило, что территориальная целостность Украины не может быть предметом компромиссов или обсуждений.

"Крым — это Украина. Точка. Крым — это центр тяжести европейской архитектуры безопасности. Ее полноценное восстановление возможно только после полной деоккупации всей территории Украины, включая украинский полуостров", — отметили в министерстве.

МИД также призвало международных партнеров продолжать поддержку Украины, чтобы заставить Россию вывести войска и свое вооружение со всей суверенной территории Украины и восстановить ее территориальную целостность.

"Все усилия должны быть направлены на то, чтобы быстрее достичь этих целей, а не удовлетворять, тем или иным образом, аппетиты Кремля за счет интересов Украины и международного права", — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что Президент Украины Владимир Зеленский в рамках Формулы мира предложил четкое видение достижения мира для Украины и мира. 

"Приглашаем всех, кто уважает международное право и Устав ООН, присоединиться к усилиям по внедрению Формулы мира как единственного пути к восстановлению справедливого и устойчивого мира в Европе", — подытожили в МИД.

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Комментарий МИД. Фото: скриншот

Реакции должностных лиц на предложение Сикорского

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак также отреагировал на предложение Сикорского по Крыму.

"Крым — это Украина. Россия нарушила международное право и должна отвечать за это", — подчеркнул Ермак.

Резко отреагировал на заявление и руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

"О заявлениях некоторых польских политиков о Крыме... Давайте все же проведем референдум в Królewiec — в Калининграде. Попробуем?" — сказал Коваленко.

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