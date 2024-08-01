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На Черкащині жінка укусила власну дитину, бо та не хотіла засинати — як її покарав суд

1 серпня 2024 01:42
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Жінка побила й покусала свого малолітнього сина — деталі справи
Судове засідання. Ілюстративне фото: zr.su.court.gov.ua
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

У Черкаській області жінка побила та вкусила свою дитину через те, що та не слухалась і не хотіла спати. Виявилось, що нападниця страждає від хронічного психічного захворювання, тому суд призначив їй відповідне покарання.

Про це йдеться у вироку, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень

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Деталі справи

За даними розслідування, жінка несвідомо побила й покусала свого півторарічного сина, бо той не хотів вкладатись спати. Хлопчик зазнав не менше трьох ударів долонею по обличчю та голові, а також укусу правої сідниці. Під час медогляду виявилось, що зловмисниця має хронічне психічне захворювання.

Рішення суду

На судовому засіданні жінка визнала свою провину. Суд вирішив відправити її до закладу з надання психіатричної допомоги, з чим підсудна погодилась.

Жінка побила й покусала власного малолітнього сина
Скриншот вироку Придніпровського районного суду міста Черкаси

Судові рішення щодо інших справ

Нагадаємо, що в Хмельницькому засудили чоловіка за ухилення від мобілізації. Він відмовився отримати повістку.

Також ми повідомляли, що в Житомирській області двоє місцевих крали нафту з магістрального нафтопроводу. Суд жорстко покарав злочинців.

Додамо, що у Кіровоградській області чоловік незаконно зберігав удома боєприпаси. Його засудили до в'язниці.

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