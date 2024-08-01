Жінка побила й покусала свого малолітнього сина — деталі справи

На Черкащині жінка укусила власну дитину, бо та не хотіла засинати — як її покарав суд
У Черкаській області жінка побила та вкусила свою дитину через те, що та не слухалась і не хотіла спати. Виявилось, що нападниця страждає від хронічного психічного захворювання, тому суд призначив їй відповідне покарання.
Про це йдеться у вироку, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Деталі справи
За даними розслідування, жінка несвідомо побила й покусала свого півторарічного сина, бо той не хотів вкладатись спати. Хлопчик зазнав не менше трьох ударів долонею по обличчю та голові, а також укусу правої сідниці. Під час медогляду виявилось, що зловмисниця має хронічне психічне захворювання.
Рішення суду
На судовому засіданні жінка визнала свою провину. Суд вирішив відправити її до закладу з надання психіатричної допомоги, з чим підсудна погодилась.
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