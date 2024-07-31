На Житомирщині засудили чоловіків, які викрадали нафту з магістрального нафтопроводу

Судове засідання. Ілюстративне фото: nsj.gov.ua

На Житомирщині двоє місцевих мешканців викрадали нафту з магістрального нафтопроводу. Новоград-Волинський міськрайонний суд Житомирської області призначив злочинцям п’ять років позбавлення волі.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

З матеріалів справи відомо, що у період з 5 серпня 2023 року до 16 жовтня 2023 року житель Звягельського району та мешканець міста Звягеля у складі організованої групи з іншими невстановленими особами вчинили ряд злочинів, пов’язаних із незаконним втручанням в роботу технологічного обладнання. Це призвело до порушення роботи трубопроводу з подальшим викраденням нафти з магістрального нафтопроводу першої черги "Мозир-Броди", чим завдали збитків на загальну суму 352 800,29 гривень.

Рішення суду

Суд ухвалив затвердити угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором та обвинуваченими, та призначив злочинцям п’ять років позбавлення волі без конфіскації майна кожному.

Крім того, суд зобов’язав засуджених співпрацювати у викритті кримінальних правопорушень, вчинених у складі організованої групи іншими співучасниками, надавши у ході судового розгляду правдиві показання, які підтверджують зазначені в угоді та обвинувальному акті обставини вчинення кримінальних правопорушень.

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