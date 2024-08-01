Женщина избила и покусала своего малолетнего сына — детали дела

Судебное заседание. Иллюстративное фото: zr.su.court.gov.ua

В Черкасской области женщина избила и укусила своего ребенка из-за того, что тот не слушался и не хотела спать. Оказалось, что нападающая страдает хроническим психическим заболеванием, поэтому суд назначил ей соответствующее наказание.

Об этом говорится в приговоре, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

По данным расследования, женщина бессознательно избила и покусала своего полуторагодовалого сына, потому что тот не хотел укладываться спать. Мальчик получил не менее трех ударов ладонью по лицу и голове, а также укус правой ягодицы. Во время медосмотра оказалось, что злоумышленница страдает хроническим психическим заболеванием.

Решение суда

На судебном заседании женщина признала свою вину. Суд решил отправить ее в заведение по оказанию психиатрической помощи, с чем подсудимая согласилась.

Скриншот приговора Приднепровского районного суда города Черкассы

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