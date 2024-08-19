Ветераны в приоритете – Зеленский с рабочим визитом посетил Днепропетровску область

Президент Украины Владимир Зеленский и ветераны. Фото: ОП

В понедельник, 19 августа, Президент Украины Владимир Зеленский посетил Днепропетровскую область с рабочим визитом. Украинский лидер встретился с ветеранами и бизнесом.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

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Зеленский встретился с ветеранами

Президент отметил, что во время встречи речь шла о возможностях протезирования, реабилитации и работы.

Зеленский ознакомился с ветеранской политикой. Фото: ОП

По словам главы государства, ветераны должны быть в приоритете при трудоустройстве на оборонные предприятия.

Он отметил, что ветераны должны быть максимально вовлечены в разработку и принятие важных государственных решений.

Ветераны слушают речь Зеленского. Фото: ОП

Зеленский также ознакомился с ветеранской политикой в регионе.

Речь идет о проектах Титаны.UA, услуге "Я – ветеран", и путеводитель ветерана "Пиксель".

"Главное ваше достояние — что все ребята вместе. И есть такой магнит. Молодцы, что вы это организовали. Приятно, когда ветераны возвращаются, и вы можете помочь своим собратьям", — сказал он.

Ветераны встретились с Президентом. Фото: ОП

Встреча с бизнесом

Украинский лидер встретился и с представителями бизнеса Днепропетровской области.

По словам Зеленского, говорили о детенизации экономики, сохранении рабочих мест и возможных изменениях в налоговой сфере.

"Укрепление нашей экономики — это, прежде всего, укрепление нашей защиты. И я благодарю всех, кто продолжает работать и увеличивать возможности Украины", — подытожил он.