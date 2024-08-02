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На Донеччині рецидивіст вкрав брендові кросівки у закладі фастфуду — суд виніс вирок

2 серпня 2024 01:32
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
У Краматорську чоловік поцупив із фастфуду дорогі кросівки, але не вгадав з розміром
Суддя оголошує вирок. Ілюстративне фото: УНІАН
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У Краматорську Донецької області чоловік викрав із магазину, який торгує фастфудом, дороговартісні кросівки відомого бренду. Розмір вкраденого взуття для нього виявився завеликим.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно із матеріалами суду, чоловік був безробітним і вже мав непогашену судимість.

У ніч на 25 квітня 2023 року він проходив біля магазину, який торгує фастфудом. Оскільки ролет був відкритим, чоловік вирішив проникнути у приміщення.

Для того, аби потрапити всередину торгової точки, він цеглиною розбив скло. 

З магазину чоловік викрав кросівки бренду "Рuma", вартість яких складає майже 4550 гривень. Оскільки це був МАФ, де торгують їжею, то чоловік вирішив також безкоштовно пригоститися.

Згодом виявилось, що кросівки, які він вкрав, на три розміри більші, тому чоловік подарував їх знайомому.

Під час слідчих дій на місці крадіжки, поліцейські виявили відбитки пальців, а згодом знайшли і крадія.

Під час суду обвинувачений розкаявся у скоєному.

Рішення суду

Під час ухвалення рішення суд взяв до уваги щире каяття та повне визнання своєї вини підсудним.

Проте, обставиною, що обтяжує покарання обвинуваченому, є рецидив злочину.

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком п'ять років.

Оскільки чоловік вже мав непогашену судимість та перебував на випробувальному терміні, суд мав ухвалити остаточне рішення щодо вироку з урахуванням обтяжуючих обставин.

У підсумку, чоловіка було засуджено до п'яти років та дев'яти місяців позбавлення волі. 

Нагадаємо, у Харкові викрили чоловіка, який понад 50 ночей цупив металеві ковпаки з під'їздів. Упродовж двох місяців порушник вирушав на грабіжницький промисел майже щоночі.

А в Хмельницькій області чоловік неодноразово грабував квартиру своєї колишньої роботодавиці, користуючись виготовленим дублікатом ключа. Він виніс майна та коштів на суму 245 627 гривень.

суд крадіжка Донецька область злочин Краматорськ судові рішення

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