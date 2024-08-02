В Краматорске мужчина украл из фастфуда дорогие кроссовки, но не угадал с размером

Судья оглашает приговор. Иллюстративное фото: УНИАН

В Краматорске Донецкой области мужчина похитил из магазина, торгующего фастфудом, дорогие кроссовки известного бренда. Размер украденной обуви для него оказался слишком большим.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам суда, мужчина был безработным и уже имел непогашенную судимость.

В ночь на 25 апреля 2023 года он проходил около магазина, торгующего фастфудом. Поскольку ролет был открыт, мужчина решил проникнуть в помещение.

Для того чтобы попасть внутрь торговой точки, он кирпичом разбил стекло.

Из магазина мужчина похитил кроссовки бренда "Рuma", стоимость которых составляет около 4550 гривен. Поскольку это был МАФ, где торгуют едой, мужчина решил также бесплатно угоститься.

Впоследствии оказалось, что кроссовки, которые он украл, на три размера больше, поэтому мужчина подарил их знакомому.

Во время следственных действий на месте кражи полицейские обнаружили отпечатки пальцев, а впоследствии нашли и вора.

Во время суда обвиняемый раскаялся в совершенном.

Решение суда

При принятии решения суд принял во внимание искреннее раскаяние и полное признание своей вины подсудимым.

Однако обстоятельством, отягчающим наказание обвиняемому, является рецидив преступления.

Суд признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет.

Поскольку мужчина уже имел непогашенную судимость и находился на испытательном сроке, суд должен был принять окончательное решение по приговору с учетом отягчающих обстоятельств.

В итоге мужчина был приговорен к пяти годам и девяти месяцам лишения свободы.

Напомним, в Харькове разоблачили мужчину, который более 50 ночей воровал металлические колпаки из подъездов. В течение двух месяцев он отправлялся на "промысел" почти каждую ночь.

А в Хмельницкой области мужчина неоднократно грабил квартиру своей бывшей работодательницы, пользуясь изготовленным дубликатом ключа. Он вынес имущество и средства на сумму 245 627 гривен.