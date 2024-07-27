Чоловік п'ять разів пограбував одну й ту саму квартиру — на яку суму виніс майна

Судове засідання. Ілюстративне фото: law.chnu.edu.ua

У Хмельницькій області чоловік неодноразово грабував квартиру своєї колишньої роботодавиці, користуючись виготовленим дублікатом ключа. Він виніс майна та коштів на суму 245 627 гривень.

Про це повідомляє Судово-юридична газета з посиланням на вирок Полонського районного суду Хмельницької області.

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Деталі справи

За даними розслідування, 53-річний мешканець Житомирської області зробив дублікат ключа до помешкання, коли робив там ремонт. Під час першої крадіжки він виніс із квартири 180 000 гривень.

Пізніше заходив до житла колишньої роботодавиці ще п'ять разів упродовж року, внаслідок чого загальна сума награбованого (майна та грошей) становила 245 627 гривень.

Потерпіла помітила, що з квартири почали зникати речі, однак не розуміла, яким чином, тому встановила камеру відеоспостереження, яка й допомогла впіймати злодія. Після чергової крадіжки жінка впізнала чоловіка, який робив в її помешканні ремонт.

Рішення суду

Під час суду зловмисник повністю визнав свою провину. Постраждала жінка запевнила, що не має до нього претензій та попросила суворо не карати, адже він повернув награбоване.

Суд врахував щире каяття, сприяння розкриттю кримінальних правопорушень та добровільне відшкодування завданого збитку як пом'якшувальні обставини.

Таким чином чоловіка визнали винним у крадіжці, вчиненій повторно, та призначили п'ять років позбавлення волі зі звільненням від його відбування з випробуванням на три роки іспитового терміну.

Судові рішення щодо інших справ

Нагадаємо, що в Луцьку під час судового засідання чоловік погрожував з'їсти суддю. Відомо, що фігурант був неодноразово судимий за корисливі і насильницькі злочини. Йому призначили суворе покарання.

Також ми повідомляли, що в Тернопільській області посадовці вимагали з підприємця хабар за сприяння у безперешкодному веденні бізнесу. Зловмисникам загрожує ув'язнення.

Додамо, що у Вінниці університет хотів стягнути плату за навчання зі студентки, яка через війну виїхала за кордон. Від дівчини зажадали майже 17 тисяч гривень, однак вона звернулась до суду.