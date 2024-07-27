Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow На Хмельниччині чоловік п'ять разів грабував одну й ту ж квартиру — яке рішення ухвалив суд arrow

На Хмельниччині чоловік п'ять разів грабував одну й ту ж квартиру — яке рішення ухвалив суд

27 липня 2024 23:53
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Чоловік п'ять разів пограбував одну й ту саму квартиру — на яку суму виніс майна
Судове засідання. Ілюстративне фото: law.chnu.edu.ua
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

У Хмельницькій області чоловік неодноразово грабував квартиру своєї колишньої роботодавиці, користуючись виготовленим дублікатом ключа. Він виніс майна та коштів на суму 245 627 гривень.

Про це повідомляє Судово-юридична газета з посиланням на вирок Полонського районного суду Хмельницької області.

Читайте також:

Деталі справи 

За даними розслідування, 53-річний мешканець Житомирської області зробив дублікат ключа до помешкання, коли робив там ремонт. Під час першої крадіжки він виніс із квартири 180 000 гривень.

Пізніше заходив до житла колишньої роботодавиці ще п'ять разів упродовж року, внаслідок чого загальна сума награбованого (майна та грошей) становила 245 627 гривень.

Потерпіла помітила, що з квартири почали зникати речі, однак не розуміла, яким чином, тому встановила камеру відеоспостереження, яка й допомогла впіймати злодія. Після чергової крадіжки жінка впізнала чоловіка, який робив в її помешканні ремонт.

Рішення суду

Під час суду зловмисник повністю визнав свою провину. Постраждала жінка запевнила, що не має до нього претензій та попросила суворо не карати, адже він повернув награбоване.

Суд врахував щире каяття, сприяння розкриттю кримінальних правопорушень та добровільне відшкодування завданого збитку як пом'якшувальні обставини.

Таким чином чоловіка визнали винним у крадіжці, вчиненій повторно, та призначили п'ять років позбавлення волі зі звільненням від його відбування з випробуванням на три роки іспитового терміну

Судові рішення щодо інших справ

Нагадаємо, що в Луцьку під час судового засідання чоловік погрожував з'їсти суддю. Відомо, що фігурант був неодноразово судимий за корисливі і насильницькі злочини. Йому призначили суворе покарання.

Також ми повідомляли, що в Тернопільській області посадовці вимагали з підприємця хабар за сприяння у безперешкодному веденні бізнесу. Зловмисникам загрожує ув'язнення.

Додамо, що у Вінниці університет хотів стягнути плату за навчання зі студентки, яка через війну виїхала за кордон. Від дівчини зажадали майже 17 тисяч гривень, однак вона звернулась до суду. 

суд ремонт закон крадіжка гроші пограбування Хмельницька область покарання

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

25 липня 2024

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

24 липня 2024

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

18 липня 2024

11:33 Яремчук залишиться в Іспанії, але не у Валенсії — розпочалися переговори з відомим клубом