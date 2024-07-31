Сохранял дома боеприпасы — в Кировоградской области мужчину посадили в тюрьму

В Кировоградской области мужчина хранил дома боеприпасы — как его наказал суд
Житель Кировоградской области незаконно хранил дома боеприпасы. Кировский районный суд Кропивницкого приговорил его к трем годам лишения свободы.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
Согласно материалам дела, в июне 2024 года во время обыска в квартире обвиняемого полицейские изъяли 40 патронов в размере 7,6 миллиметра. Человек хранил их в укрытие под полом. По версии следствия, этими патронами можно стрелять из автомата Калашникова.
Фигурант утверждал, что патроны нашел в шкафу своей квартиры, купленной зимой 2019 года. И решил их сберечь.
Решение суда
В конце июня 2024 года злоумышленник заключил соглашение с прокурором и признал себя виновным. Суд квалифицировал это как обстоятельство, смягчающее наказание.
Его приговорили к трем годам лишения свободы с испытанием, установив испытательный срок на один год.
Напомним, что мужчина дважды убегал из воинской части во Львовской области. Суд назначил ему заключение на короткий срок.
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Добавим, что в Сумской области пограничник за вознаграждение помогал военнообязанным обходить блокпосты. Суд назначил мягкое наказание.
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