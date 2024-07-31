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В Кировоградской области мужчина хранил дома боеприпасы — как его наказал суд

31 июля 2024 11:03
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор
Сохранял дома боеприпасы — в Кировоградской области мужчину посадили в тюрьму
Судебное заседание. Иллюстративное фото: Вечерний Киев
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор

Житель Кировоградской области незаконно хранил дома боеприпасы. Кировский районный суд Кропивницкого приговорил его к трем годам лишения свободы.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, в июне 2024 года во время обыска в квартире обвиняемого полицейские изъяли 40 патронов в размере 7,6 миллиметра. Человек хранил их в укрытие под полом. По версии следствия, этими патронами можно стрелять из автомата Калашникова.

Фигурант утверждал, что патроны нашел в шкафу своей квартиры, купленной зимой 2019 года. И решил их сберечь.

Решение суда

В конце июня 2024 года злоумышленник заключил соглашение с прокурором и признал себя виновным. Суд квалифицировал это как обстоятельство, смягчающее наказание.

Его приговорили к трем годам лишения свободы с испытанием, установив испытательный срок на один год.

Напомним, что мужчина дважды убегал из воинской части во Львовской области. Суд назначил ему заключение на короткий срок.

Также мы писали, что в Закарпатье женщина закупила в интернете безакцизные сигареты и продавала их в своем павильоне на рынке. Злоумышленницу оштрафовал суд.

Добавим, что в Сумской области пограничник за вознаграждение помогал военнообязанным обходить блокпосты. Суд назначил мягкое наказание.

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