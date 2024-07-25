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На Кіровоградщині чоловік зрубав у парку рідкісні дерева, щоб виготовити ліки — що вирішив суд

25 липня 2024 11:08
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
У Кіровоградській області чоловік незаконно рубав дерева — суд виніс рішення
Місце незаконної порубки дерев. Фото ілюстративне: Стопкор
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

У Кіровоградській області чоловік здійснив незаконну порубку дерев на об`єкті природно-заповідного фонду, таким чином завдавши шкоди довкіллю. Суд зобов'язав порушника сплатити штраф у розмірі більше ніж 25 тисяч гривень.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Суду стало відомо, що чоловік здійснював незаконну вирубку дерев на об`єкті природно-заповідного фонду.  Здійснюючи злочинний умисел, чоловік в період прибув до парку-пам`ятки садового-паркового мистецтва міського значення "Парк "Перемоги" на території Кропивницької міської ради Кіровоградської області.

Використовуючи заздалегідь заготовлену бензопилу, здійснив незаконну порубку двох дерев породи "Ясен" та двох дерев породи "Акація" до ступеня припинення росту. Таким чином порушник завдав збитків у розмірі 38 025,18 грн.

Обвинувачений визнав свою провину в суді. Він пояснив, що кору з дерев використав для виготовлення ліків, а деревину спалив у печі.

Суд кваліфікував дії порушника, як вчинення незаконної порубки дерев на об`єкті природно-заповідного фонду. Прокурор вимагав відшкодування заподіяної шкоди навколишньому природньому середовищу у розмірі суми завданих збитків.

незаокнна порубка дерев
Місце порубки рідкісних дерев. Фото: Державна екологічна інспекція Придніпровського округу
помешкання біля місця порубки
Місце незаконної порубки біля помешкань. Фото: Державна екологічна інспекція Придніпровського округу
вирубка лісу у заповіднику
Місце, де чоловік рубав дерева. Фото: Державна екологічна інспекція Придніпровського округу

Рішення суду

Враховуючи всі обставини справи, суд призначив обвинувачуваному покарання у вигляді штрафу у розмірі 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Тобто, йдеться про 25 500 гривень.

Також рішенням суду для порушника не обирався запобіжний захід. Чоловік може оскаржити вирок протягом 30 днів з моменту його оголошення.

Нагадаємо, у Донецькій області мобілізований самовільно залишив військову частину і рік перебував вдома в іншому регіоні України. Згодом чоловік сам здався правоохоронцям.

Також ми писали про те, що Тисменицький районний суд виніс вирок уродженці Росії, яка займалася проституцією та збувала наркотики. Жінці призначили іспитовий термін.

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