В Кировоградской области мужчина незаконно рубил деревья - суд вынес решение

Место незаконной порубки деревьев. Фото иллюстративное: Стопкор

В Кировоградской области мужчина совершил незаконную порубку деревьев на объекте природно-заповедного фонда, таким образом нанеся ущерб окружающей среде. Суд обязал нарушителя заплатить штраф в размере более 25 тысяч гривен.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Суду стало известно, что мужчина производил незаконную вырубку деревьев на объекте природно-заповедного фонда. Совершая преступный умысел, мужчина в период прибыл в парк-достопримечательности садово-паркового искусства городского значения "Парк "Победы" на территории Кропивницкого городского совета Кировоградской области.

Используя заранее заготовленную бензопилу, совершил незаконную порубку двух деревьев породы "Ясень" и двух деревьев породы "Акация" до степени прекращения роста. Таким образом, нарушитель нанес ущерб в размере 38 025,18 грн.

Обвиняемый признал свою вину в суде. Он объяснил, что кору из деревьев использовал для изготовления лекарства, а древесину сжег в печи.

Суд квалифицировал действия нарушителя как совершение незаконной порубки деревьев на объекте природно-заповедного фонда. Прокурор требовал возмещения причиненного вреда окружающей среде в размере суммы нанесенного ущерба.

Место порубки редких деревьев. Фото: Государственная экологическая инспекция Приднепровского округа

Место незаконной порубки возле жилья. Фото: Государственная экологическая инспекция Приднепровского округа

Место, где мужчина рубил деревья. Фото: Государственная экологическая инспекция Приднепровского округа

Решение суда

Учитывая все обстоятельства дела, суд назначил обвиняемому наказание в виде штрафа в размере 1500 тысяч рублей. То есть речь идет о 25 500 гривен.

Также решением суда для нарушителя не избиралась мера пресечения. Человек может обжаловать приговор в течение 30 дней с момента его объявления.

Напомним, в Донецкой области мобилизованный самовольно покинул воинскую часть и год находился дома в другом регионе Украины. Впоследствии мужчина сам сдался правоохранителям.

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