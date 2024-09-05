Зеленський зустрінеться з Шольцом у Німеччині

Зеленський проведе зустріч з канцлером Німеччини Шольцом — коли саме
У п'ятницю, 6 вересня, Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Франкфурті. Ця зустріч має відбутися у форматі тет-а-тет.
Про це повідомило видання Tagesschau, посилаючись на представника уряду Німеччини.
Зустріч Зеленського та Шольца
"Канцлер зустрінеться з українським президентом у п'ятницю вдень для зустрічі тет-а-тет у Франкфурті-на-Майні", — зазначив представник уряду Німеччини.
Також у п'ятницю неподалік від Франкфурта відбудеться чергове засідання Контактної групи з питань оборони України, відомої як формат "Рамштайн", де також будуть обговорюватися питання підтримки України.
Нагадаємо, раніше Шольц анонсував надання Україні 17 систем протиповітряної оборони IRIS-T. Чотири системи будуть доставлені до кінця цього року, а решта — з початку наступного.
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