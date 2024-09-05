Зеленський зустрінеться з Шольцом у Німеччині

Президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: Reuters

У п'ятницю, 6 вересня, Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Франкфурті. Ця зустріч має відбутися у форматі тет-а-тет.

Про це повідомило видання Tagesschau, посилаючись на представника уряду Німеччини.

Читайте також:

Зустріч Зеленського та Шольца

"Канцлер зустрінеться з українським президентом у п'ятницю вдень для зустрічі тет-а-тет у Франкфурті-на-Майні", — зазначив представник уряду Німеччини.

Також у п'ятницю неподалік від Франкфурта відбудеться чергове засідання Контактної групи з питань оборони України, відомої як формат "Рамштайн", де також будуть обговорюватися питання підтримки України.

Нагадаємо, раніше Шольц анонсував надання Україні 17 систем протиповітряної оборони IRIS-T. Чотири системи будуть доставлені до кінця цього року, а решта — з початку наступного.