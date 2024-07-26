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На Закарпатье пенсионерка продавала безакцизные сигареты — как ее наказал суд

26 июля 2024 11:03
Катерина Османская - Редактор
Пенсионерку на Закарпатье оштрафовали на 85 тыс грн за продажу безакцизных сигарет
Судебное заседание. Иллюстративное фото: poltava.to
Катерина Османская - Редактор

На Закарпатье женщина закупила в интернете безакцизные сигареты и продавала их в своем павильоне на рынке. Суд оштрафовал пенсионерку на 85 тысяч гривен.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В приговоре говорится, что уроженка Житомирской области Нина Лепей-Кулькова закупила в интернете безакцизные сигареты и на протяжении 2023-2024 годов продавала их в своем павильоне на центральном рынке Берегово.

Согласно материалам дела, в январе этого года она продала мужчине пачку безакцизных сигарет Compliment за 40 гривен, а в марте — две пачки Lifa и NZ за 70 грн. Во время обыска в киоске женщины обнаружили более 600 пачек разных сигарет без акцизных марок.

Решение суда

Во время заседания суда женщина признала свою вину. Судья признал ее виновной в сбыте и хранении безакцизных сигарет и назначил штраф в размере 85 тысяч гривен. Кроме того, пенсионерка должна оплатить 8 тысяч гривен за выполнение соответствующих экспертиз.

Напомним, в Тернопольской области мужчина напал на односельчанина, который отказался сдавать деньги на беспилотник для Вооруженных сил Украины. Суд оштрафовал нападающего на 850 гривен.

Также в Донецкой области мобилизованный самовольно покинул воинскую часть и год находился дома в другом регионе Украины. Впоследствии мужчина сам сдался правоохранителям.

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