Пенсионерку на Закарпатье оштрафовали на 85 тыс грн за продажу безакцизных сигарет

Судебное заседание. Иллюстративное фото: poltava.to

На Закарпатье женщина закупила в интернете безакцизные сигареты и продавала их в своем павильоне на рынке. Суд оштрафовал пенсионерку на 85 тысяч гривен.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

В приговоре говорится, что уроженка Житомирской области Нина Лепей-Кулькова закупила в интернете безакцизные сигареты и на протяжении 2023-2024 годов продавала их в своем павильоне на центральном рынке Берегово.

Согласно материалам дела, в январе этого года она продала мужчине пачку безакцизных сигарет Compliment за 40 гривен, а в марте — две пачки Lifa и NZ за 70 грн. Во время обыска в киоске женщины обнаружили более 600 пачек разных сигарет без акцизных марок.

Решение суда

Во время заседания суда женщина признала свою вину. Судья признал ее виновной в сбыте и хранении безакцизных сигарет и назначил штраф в размере 85 тысяч гривен. Кроме того, пенсионерка должна оплатить 8 тысяч гривен за выполнение соответствующих экспертиз.

Напомним, в Тернопольской области мужчина напал на односельчанина, который отказался сдавать деньги на беспилотник для Вооруженных сил Украины. Суд оштрафовал нападающего на 850 гривен.

Также в Донецкой области мобилизованный самовольно покинул воинскую часть и год находился дома в другом регионе Украины. Впоследствии мужчина сам сдался правоохранителям.